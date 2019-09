Nel Conte 2 | otto renziani ma brucia assenza Toscana Regioni | prove Pd-M5s

Giuseppe Conte - il sondaggio devastante di Termometro politico : fiducia Nel governo e durata - condannato : "Quanta fiducia ha nel nuovo governo di Pd, M5s e LeU guidato da Giuseppe Conte?". Più chiaro di così, non si può. E il sondaggio di Termometro politico andato in onda a Coffee Break su La7 è tanto netto quanto brutale: nessuna, o quasi. Meno del 40% degli italiani si mostra ottimista nei confronti

Fratelli di Crozza - dopo The New Conte Maurizio Crozza si trasforma Nel tenore Placido Domingo : Un altro nuovo esilarante personaggio di Maurizio Crozza anticipa il ritorno del suo one man Show Fratelli di Crozza in diretta dal 27 settembre sul Nove. L’artista genovese si trasforma nel tenore Placido Domingo e sornione afferma: “A me piace la lirica. Non sai quanta lirica gira nel mondo della lirica. A me la lirica mi ha rovinato…” dopo il grande successo di ascolti della scorsa stagione (1.3 milioni di spettatori, oltre il 5% di share), ...

Mario Monti a Conte : “Nel 2011 sostenuto da Meloni e Giorgetti” : Mario Monti a Conte: “nel 2011 sostenuto da futuri esponenti FDI e Giorgetti” Il Conte bis ha ricevuto l’ok definitivo da parte del Parlamento. Dopo la seduta alla Camera di lunedì 9 settembre, mancava solo l’ok dei senatori. A palazzo Madama, la maggioranza era decisamente più incerta. Alla fine, però, i numeri sono stati anche migliori del previsto. Il governo giallorosso ha incassato la fiducia di 169 rappresentanti ...

Governo : ressa Nel M5S per sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ancora da sciogliere il nodo Mef, dove sono in corsa Laura Castelli (viceministro uscente in odore di riconferma) e Stefano Buffagni, che oggi è stato avvistato in Transatlantico alla Camera a colloquio con i ‘suoi’. Gli altri candidati M5S al posto di sottosegretario per il dicastero di Via XX Settembre, guidato dal dem Roberto Gualtieri, sarebbero Alessio Villarosa, Giovanni Currò, Marco Pellegrini e ...

Governo : ressa Nel M5S per sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Dalla Regione Lazio, l’assessore Giampaolo Manzella potrebbe trasferirsi al Mise (o potrebbe affiancare Paola Pisano all’Innovazione, dove è in corsa anche il M5S Luca Carabetta): lo Sviluppo Economico sarebbe una destinazione gradita anche per la deputata Mirella Liuzzi, che punta alla delega sulle tlc, ma nel ministero presieduto da Stefano Patuanelli premono per la riconferma anche Davide Crippa e Andrea ...

Governo : ressa Nel M5S per sottosegretari - Conte vuole chiudere entro domani/Adnkronos : Roma, 11 set. (Adnkronos) – “domani sarebbe buono riuscire a completare per poter partire e essere quanto prima attivi”. La richiesta del premier Giuseppe Conte da Bruxelles per chiudere sui sottosegretari già domani, nonostante l’impegno dei partiti a stringere, potrebbe non essere esaudita. Fonti di Governo fanno sapere che “non c’è conflittualità” ma che la definizione della squadra è ...

Conte vuole i sottosegretari domani - ma possibile rinvio. Malumori Nel M5s : Giuseppe Conte punta a chiudere domani la partita dei sottosegretari, ma la lista è ancora tutta da chiudere e quindi ci potrebbe essere un rinvio. Da questa mattina si susseguono riunioni e contatti per cercare di chiudere la lista del governo. Il premier vorrebbe portare le nomine in un Consiglio dei ministri da convocare per domani (indicativamente intorno alle 15) e da Bruxelles ha 'pungolato' le forze di governo. "domani - ha detto - ...

Conte 2 - su sottosegretari si punta a chiudere domani. Malumori Nel M5s : Sulla partita dei sottosegretari si punta a chiudere domani, in attesa della convocazione ufficiale di un Consiglio dei Ministri ad hoc per chiudere la partita. Fonti parlamentari del Partito Democratico parlano di contatti continui e incontri informali per completare le caselle, aggiungendo che i nodi - al momento - sarebbero interni alla controparte di governo. Nessuno scontro, pero': fonti di Palazzo Chigi definiscono "ottimo" il clima nella ...

Governo - Conte : lista sottosegretari entro domani. Ma Nel M5S è guerra : «Domani sarebbe buono riuscire completare la lista della squadra» dei sottosegretari «per essere attivi quanto prima», dice il premier Giuseppe Conte da Bruxelles, dove ha...

Governo - il consiglio ironico di Monti a Conte : “Guardi alle opposizioni - io Nel 2011 venni sostenuto anche da Meloni e Giorgetti” : “Invito il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, a guardare alle opposizioni. Io, per esempio, venni sostenuto per un anno da chi, nel Popolo della Libertà, avrebbe fondato Fratelli d’Italia (Giorgia Meloni, ndr) e da Giancarlo Giorgetti, che in commissione Bilancio fece un gran lavoro sulla legge costituzionale che introdusse il pareggio di bilancio”. È il consiglio, ironico, che il senatore a vita Mario Monti ha rivolto ...

Il Bisconte passa e Nella Lega pensano a come moderarsi : Roma. E’ il giorno della rassegnazione, per la Lega. E della normalizzazione, per il governo del Bisconte che incassa la fiducia definitiva al Senato. Matteo Salvini parla un po’ sotto tono in un’Aula in cui stancamente ciascuno recita il ruolo suo. E allora tra la nuova maggioranza e la nuova oppos

Fontanini : "Contento che tour ENel affronti tema lingua friulana" : Roma, 10 set. (AdnKronos) - "E’ una cosa molto simpatica che Enel si interessi della lingua friulana, ricordo che in questo territorio si usano minimo due lingue, l’italiano e il friulano, poi ci sono anche coloro che conoscono 3-4 lingue". Così il sindaco di Udine Pietro Fontanini, in occasione del

Fontanini : “Contento che tour ENel affronti tema lingua friulana” : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “E’ una cosa molto simpatica che Enel si interessi della lingua friulana, ricordo che in questo territorio si usano minimo due lingue, l’italiano e il friulano, poi ci sono anche coloro che conoscono 3-4 lingue”. Così il sindaco di Udine Pietro Fontanini, in occasione della tappa di Udine dell’Enel Energia tour. “Sono contento che oggi si affronti questo argomento tra ...

Governo Conte 2 - le difficoltà non tarderanno. E la causa non si trova Nella maggioranza : di Andreina Fidanza Con la nascita dell’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte e la nomina di Paolo Gentiloni a Commissario europeo per gli affari economici e monetari, si sta delineando per il Bel Paese una stagione politica di un certo peso internazionale. Utopistica fino ad un mese fa, sempre più concreta e con tanto di endorsement da più di una cancelleria europea nella settimana appena trascorsa. Ma se sul fronte europeo tutto sembra ...