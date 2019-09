Migranti | Conte | «Sarà la Ue a gestire la redistribuzione»

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Settembre : Conte - governo bifronte. Le luci – Primi passi in avanti con l’Europa per una politica rigorosa e umana sui Migranti : Gran bazaar Urla nei wc e divani bollenti: la “fiera” dei sottosegretari La fiera degli strapuntini è finita (pare), evviva la fiera. I partiti giallorossi, quelli che “prima i temi poi le poltrone”, dovevano chiudere ieri la tela dei sottosegretari, in tempo per nominarli nel Consiglio dei ministri. Invece dovrebbero aver finito stanotte e di Cdm ce ne vorrà un altro oggi, alle 9.30. E sarà la […] di Luca De Carolis Le ...

Crescita e Migranti - Conte prepara incontro con Macron. Sul tavolo anche Libia e Russia : Dopo gli incontri di ieri a Bruxelles, Giuseppe Conte prepara il colloquio con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, in programma a Roma il prossimo 18 settembre. Il premier italiano è consapevole dell'importanza di avere un rapporto sempre più stretto con Macron e gli altri leader europei. Al centro dell'incontro, secondo quanto si apprende, ci sarà il "pacchetto" che il presidente del Consiglio ha già discusso ieri nella ...

Ocean Viking verso lo sbarco - Conte : “Ok a ridistribuzione dei Migranti in Ue” : La soluzione per il caso della nave Ocean Viking sembra sempre più vicina. La Commissione europea ha ricevuto ieri sera la richiesta di coordinare la ripartizione dei migranti a bordo della nave umanitaria e diversi Paesi si sono detti disposti ad accogliere i migranti. La notizia è stata confermata anche da Palazzo Chigi.Continua a leggere

Migranti : vertice di Conte a Palazzo Chigi con Lamorgese - Di Maio - Guerini e De Micheli : Un vertice a Palazzo Chigi con i ministri competenti per l’immigrazione, all’indomani dell’incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il premier Giuseppe Conte ha chiamato nella sede del governo il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio – che è anche capo delegazione M5s – il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il ministro delle ...

Migranti/ Conte-Ue - i 3 ostacoli che rendono impossibile superare Dublino : MIGRANTI: ieri Conte ha chiesto ancora una volta alla von der Leyen il superamento dei criteri di Dublino. Ma è una richiesta irrealizzabile

Ue - Conte sui Migranti propone penalizzazioni finanziarie per gli stati che non accolgono : Dopo la fiducia ottenuta ieri al Senato, nella giornata di oggi il premier Giuseppe Conte si è occupato di questioni europee ed ha affrontato anche la questione dei flussi migratori: a suo avviso è importante gestire la questione a livello comunitario ed evitare che il nostro Paese resti da solo. Conte ha poi aperto ad un sistema di redistribuzione e condivisione, che penalizzi gli stati che non partecipano con misure finanziarie importanti ed ...

Conte da von der Leyen : «Migranti - penalità per chi non li accoglie». Patto sulla crescita con l'Ue : Un Patto con la nuova Europa su migranti e crescita, i due nodi più spinosi su cui si gioca il futuro del governo giallorosso. Ottenuto il voto di fiducia dal Parlamento, Giuseppe Conte vola a...

Conte chiede all'Europa una vera ripartizione dei Migranti : All'indomani della fiducia incassata dal Parlamento, Giuseppe Conte vola a Bruxelles e preme decisamente l'acceleratore sulla riforma del patto di Dublino sui migranti. Il pressing di Conte sulle istituzioni comunitarie è netto: il sistema di Dublino va superato, ripete il premier, che parla di "grande disponibilità" del fronte europeo a trovare subito un accordo temporaneo sulla ripartizione dei migranti. "L'Italia chiede sostanziale ...

Conte : consonanza con von der Leyen - chi non collabora sui Migranti paga un “grave prezzo” finanziario : Nei suoi incontri avuti oggi a Bruxelles con la presidente eletta della prossima Commissione europea, Ursula von der Leyen e con il presidente uscente del Consiglio europeo, Donald Tusk, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha riferito di aver avuto "colloqui molto cordiali veramente con una grande disponibilità nei confronti dell'Italia e - ha aggiunto - nei confronti miei personali". "In particolare - ha spiegato Conte - con la ...

Conte a Bruxelles : "Sostegno dall'Ue Migranti - attenzione sui rimpatri" : Subito al lavoro. Giuseppe Conte con un post su Facebook spiega le priorità dell'Italia, in vista della giornata fitta di incontri di oggi a Bruxelles, con i vertici delle Istituzioni comunitarie. In Europa non abbiamo tempo da perdere, ritengo sia prioritario accelerare per raggiungere tre obiettivi fondamentali e strategici per l’Italia e gli interessi degli italiani. Segui su affaritaliani.it