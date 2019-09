LIVE Spagna-Australia basket | Semifinale Mondiali in DIRETTA | 22-21 | tripla sulla sirena

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLAFRANCIA-ARGENTINA DALLE 14.00 TOP SCORER –: J. Hernangomez 8;: Dellavedova 6 22-21 SERGIO LLULL! LADA NOVE METRI! Con un ottimo blocco di Juancho Hernangomez per chiudere il primo quarto! Scambio di palle perse a dir poco rivedibili di entrambe le squadre, con 5″4 sul cronometro l’ultimo tiro del primo periodo ce l’ha la19-21 Bogut stavolta si mette in proprio! 19-19 A segno Llull dalla zona della lunetta! 17-19 Ancora Dellavedova, ancora, ancora sorpasso! Ultimo minuto del quarto 17-16 Arresto e tiro di Ribas che si deposita nel canestro, 1’30” alla prima15-16 2/2 Goulding Gran passaggio dietro la schiena di Bogut per Goulding, costretto al fallo Oriola, ci sono due tiri liberi per l’ex ...

zazoomnews : LIVE Spagna-Australia basket, Semifinale Mondiali in DIRETTA: iberici favoriti, Dellavedova e Mills sognano la part… - WincatchersIT : Notizia della Gazzetta: LIVE Spagna-Australia: Mills sfida Rubio e Gasol Recensioni: - OA_Sport : LIVE Spagna-Australia basket, Semifinale Mondiali in DIRETTA: si comincia, aussie per il miracolo contro gli Gasol… -