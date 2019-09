Hyundai e Kia - Dal 2021 le elettriche avranno il sistema di alimentazione a 800 Volt

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 13 settembre 2019) Lae la Kia sono entrate a far parte della rete Ionity per la ricarica delle batterie delle vetture elettrificate. La società, nata per offrire uncapillare a livello europeo, include già i gruppi Volkswagen, BMW, Daimler e la Ford. Il consorzio vanta anche la collaborazione della Shell: lobiettivo è quello di installare 2.400 punti ricarica con potenza da 50 a 350 kW sul territorio dellUnione e al momento sono attive 140 stazioni in 14 nazioni.Ricarica veloce per tutti. Contestualmente allaccordo, il gruppo coreano ha fatto un secondo annuncio importante. A partire dal, i modelli elettrici a marchioe Kia disporranno dei sistemi di ricarica a 800: proprio per allinearsi alla potenza massima di ricarica prevista dalla rete Ionity. Questo porterà alla diffusione, su modelli abbordabili da una clientela più ampia, di una tecnologia ...

