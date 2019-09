CorSport | Napoli-Samp | sarà il varo della coppia Mertens-Llorente?

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019) Le buone notizie le abbiamo date già ieri: Insigne è riuscito a svolgere l’intero allenamento con la squadra, mentre anche Milik è in miglioramento, ed è riuscito ad unirsi al gruppo almeno per parteseduta, per poi proseguire a parte. Il Corriere dello Sport parla di unche avrà un doppio volto in tre giorni. Ci sono da valutare le condizioni dei calciatori reduci dagli impegni con le nazionali ma anche il doppio impegno, di campionato e Champions a distanza ravvicinata. Oltre alle incognite relative agli infortunati. Se Ancelotti decidesse di confermare ladi centrali Koulibaly-Manolas, ci sarebbe di nuovo spazio per Di Lorenzo a destra e Ghoulam, forse, a sinistra. A centrocampo il più fresco può essere Elmas, titolare accanto a Fabian Ruiz. Sugli esterni Callejon e Younes al posto di Insigne, che potrebbe entrare a partita in corso. Davanti è difficile che possa ...

