Borderlands 3 è arrivato | è tempo di scatenare il caos su PS4 | Xbox One e PC

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 13 settembre 2019) Gearbox Software e 2K annunciano il lancio di3, previsto per il 13 settembre 2019, per PlayStation 4,One e PC.3 è un'esilarante storia intergalattica, piena di personaggi colorati, nemici epici, boss da combattere e letteralmente goziliardi di armi. In un nuovo gameplay trailer rilasciato oggi, Gearbox e 2K mostrano in tutto il suo splendore l'irriverentedel gioco."Negli scorsi anni il team di Gearbox Software ha concentrato ogni briciolo della propria passione, creatività ed amore, per rendere3 il più grande, cattivo ed ambiziosodi sempre" dichiara il presidente e CEO di Gearbox Software Randy Pitchford. "3 è stato creato non solo come una lettera d'amore per i fan della serie, ma anche come un'ideale punto di partenza per nuovi giocatori, che possono provare da soli o in coop, online oppure offline, il più ...

NCTeto00 : @HandsomePaguro Ma ti è arrivato anche quello di borderlands e non me lo mostri? ?? -