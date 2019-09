Ascolti tv giovedì 12 settembre 2019

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ilin tv è fiction su Rai 1. Prime Time Su Rai 1 Un passo dal cielo 5 ha registrato 4.333.000 telespettatori, share 21,2%. Su Rai 2 Il film Power Rangers ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Fuori controllo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Cinquanta sfumature di rosso ha registrato un netto di 2.331.000 telespettatori, share 11,4%. Su Italia 1 Il film Fast & Furious 7 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Il film The Women ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Il film Notte brava a Las Vegas ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Ex - Amici come prima ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai 1 Techetechetè ha registrato .000 telespettatori, share ...

Dalla Rete Google News

Dtti TV Digitale terrestre

The Show Must Go On sul set di «Riverdale». La morte di Luke Perry – nella serie Fred Andrews, il padre del protagonista Archie – giunta durante la ...