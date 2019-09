Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Tredici anni di un talent che, tra alti e bassi, rappresenta ancora un baluardo all’interno del palinsesto Sky. Torna “X” da stasera e per ogni giovedì in prima serata su Sky Uno. Per cercare di ringalluzzire l’attenzione del grande pubblico si è pensato per quest’anno di cambiare tre giudici su quattro. Dunque la prima novità riguarda proprio la presenza di Sfera Ebbasta, Samuel dei Subsonica e Malika Ayane. A dire il vero la rivoluzione totale di “X” sarebbe anche potuta verificarsi con il rinnovo di tutti e quattro i giudici. Per qualche settimana è sembrato dovesse essere così, anche perché Maranon aveva fatto mistero di volersi fermare e prendere una pausa dal talent perché stanca. Poi è stata riconfermata. All’apparenza è sembrata una mancanza di coraggio da parte della grande macchina organizzativa, in realtà è stata una decisione ...

Cascavel47 : X Factor 13 al via con una giuria (quasi) rinnovata: “Mara Maionchi rimane un giudice insostituibile”… - FQMagazineit : X Factor 13 al via con una giuria (quasi) rinnovata: “Mara Maionchi rimane un giudice insostituibile” - TheTimeInMusic : RT @FMDBlog: #XF13: Prende il via questa sera la 13ma ed. di @XFactor_Italia , il talent televisivo di Sky Uno condotto da @alecattelan. Tr… -