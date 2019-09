Riscaldamento stratosferico improvviso da record al Polo Sud | porterà freddo in Australia

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) AlSud, è iniziato un intenso, conosciuto anche come Stratwarming. Ilè ancora in corso e si prevede che persisterà ancora per un po’. Mentre ilSud si prepara ad addentrarsi nella primavera, la stratosfera resterà calda, poiché c’è più influenza e calore dal sole ogni giorno. I dati della NOAA/PCC (vedi gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo) mostrano ildella stratosfera sulSud alle alte altitudini e poi muoversi verso il basso nel tempo, influenzando il meteo in superficie. Mentre i livelli superiori si riscaldano, tendono ad aumentare la pressione nei livelli inferiori. Questo può causare un cambiamento nei modelli meteorologici, che possono spingere l’aria fredda lontano dale verso i continenti circostanti. Ne è un esempio l’aria fredda che si sposterà sull’la prossima ...

