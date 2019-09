Ragazzina di 17 anni impiccata in parco

Salerno - Ragazzina muore a 12 anni in ospedale : indagati medici e infermiere : L’autopsia, svolta ieri dal medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica di Salerno, non ha sciolto alcun dubbio. Tre persone iscritte nel registro degli indagati, due medici e un infermiere, per la morte di Francesca Raiola, la ragazzina di 12 anni che ha perso la vita all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno in seguito a una febbre molto alta. La piccola era giunta nel nosocomio salernitano in condizioni già critiche ...

Ragazzina di 13 anni non si può pettinare - se lo fa e accade una cosa terribile : Una Ragazzina di 13 anni vive in una condizione difficile di salute. La bambina , infatti, non si può pettinare perché se lo fa rischia di morire. La Ragazzina scozzese che si chiama Megan Stewart ha una malattia rara che è definita “hair brushing syndrome” e, cioè, sindrome da spazzolatura dei capelli . La Ragazzina rischia la morte ogni volta che si pettina. Tutto è iniziato, più o meno, un anno fa quando la mamma le stava ...

Ragazzina disabile di 13 anni muore in auto : era stata lasciata per cinque ore sotto il sole : È successo negli Stati Uniti. La madre e il compagno, accusati di omicidio, l'hanno chiusa in auto e lasciata sotto il sole...

Ragazzina d 15 anni viene rapita da un serial killer ma riesce a chiamare il 112 - il centralino dei carabinieri le chiede di riagganciare perché hanno più importanti chiamate - la piccola viene uccisa : Choc in Romania per la fine di Alexandra una ragazza di soli 15 anni che è stata rapita da un serial killer e poi uccisa. La ragazza prima di essere brutalmente assassinata è riuscita a chiamare per ben tre volte il 112. Ma tutte le volte che ha chiamato gli operatori del 112 hanno riferito che la chiamata non aveva una priorità alta e la ragazza doveva riagganciare. Il comportamento inspiegabile degli operatori del 112 forse è ...

