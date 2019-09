MotoGp – Il tatuaggio dal significato misterioso e la sfida in pista con Valentino Rossi

Fonte : sportfair

(Di giovedì 12 settembre 2019) Quartararo, i risultati migliori die la rivalità con Marc Marquez: il giovane francese sempre più al top Fabio Quartararo è di certo il rookie of the year della stagione 2019 di. Il giovane francese del Team Petronas è riuscito a mettersi in mostra, ottenendo risultati speciali in qualifica e battagliando in gara con i migliori, mettendo in difficoltà campioni del calibro di Marquez, Dovizioso e. Lapresse Il giovane francese, però, ha vissuto un momento buio nel suo passato: nel 2017 ha passato una brutta crisi: “tutti mi davano per predestinato, avevo molta pressione e non sapevo dove andare. Dall’anno scorso con la Speed Up di Boscoscuro e l’apporto del mio manager Mahé ho trovato l’ambiante familiare che mi ha fatto svoltare. Non ho mai pensato di smettere. Con la moto a posto sapevo di essere veloce e lo dimostravo“, ha raccontato alla ...