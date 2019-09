Bolton ha fatto disastri | ma va via solo per un capriccio presidenziale

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’uscita di scena di John, consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, allontana dalle stanze del potere uno dei personaggi più influenti e controversi dell’establishment di politica estera degli Stati Uniti.Anche se non ha mai raggiunto la statura di un Henry Kissinger o Zbigniew Brzezinski – che occuparono la carica di consigliere per la Sicurezza nazionale rispettivamente nelle Amministrazioni Richard Nixon e Jimmy Carter -,non è stato meno determinante nell’influenzare la politica estera del suo Paese.Fautore di un’aggressiva politica unilateralista,si è speso senza sosta per eliminare impegni internazionali che dal suo punto di vista limitano la potenza nucleare americana a vantaggio dei nemici della nazione. I compromessi, per, mal si addicono alla prima potenza del ...

