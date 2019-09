Prete scoperto a mare mentre bacia una donna | cosa dichiara lui

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Un, Padre Alberto Cutie, molto famoso a Miami, è statoera ain dolce compagnia di una, Ruhama Canellis. Ilnon ha potuto negare le foto pubblicate da un giornale e ha detto così: «Ho visto con i miei occhi quanti miei fratelli servono Dio da uomini sposati e con la benedizione di poter avere la loro famiglia. Non ho smesso di essere un uomo solo perche ho indossato l’abito talare: ci sono pantaloni sotto la tonaca». In tanti si sono schierati dalla parte delsostenendo che, in effetti, unprima di essere tale è un uomo e, se è un bravo servitore del Signore, non smette certo di esserlo solo perchè si sposa e ha dei figli. Padre Cutie ha deciso di spogliarsi dell’abito sacerdotale e ora è un membro della chiesa episcopale nella Cattedrale della Trinità di Miami.

