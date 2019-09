Notte Europea dei Ricercatori #BEES | online il programma completo | aperte prenotazioni

La medicina protagonista alla Notte Europea dei Ricercatori di Torino : Il 27 settembre Torino aprirà le porte alla Notte Europea dei Ricercatori e sarà una Notte indimenticabile! Attesa e amata da sempre, la Notte Europea dei Ricercatori richiama ogni anno migliaia di appassionati ed è un’occasione unica per incontrare i Ricercatori e le ricercatrici, scoprire come lavorano, porre loro domande e divertirsi con esperimenti, dimostrazioni, conferenze e attività. Dalle 18.30 alle 24, la Notte Europea dei Ricercatori ...

Il 27 Settembre Torino apre le porte alla Notte Europea dei Ricercatori [GALLERY] : Il 27 Settembre Torino aprirà le porte alla Notte Europea dei Ricercatori … e sarà una Notte indimenticabile! Attesa e amata da sempre, la Notte Europea dei Ricercatori richiama ogni anno migliaia di appassionati ed è un’occasione unica per incontrare i Ricercatori e le ricercatrici, scoprire come lavorano, porre loro domande e divertirsi con esperimenti, dimostrazioni, conferenze e attività. Molte le novità di questa nuova edizione 2019, ...

Supercoppa Europea – Notte da incubo per Tammy Abraham : insulti razzisti sui social per il rigore sbagliato : Tammy Abraham sbaglia il rigore che regala la Supercoppa Europea al Liverpool: il giovane talento del Chelsea bersagliato sui social con insulti razzisti Notte da incubo per Tammy Abraham. Il giovane talento del Chelsea ha sbagliato l’ultimo rigore che ha permesso al Liverpool di vincere la Supercoppa Europea nella sfida svoltasi ieri Notte ad Istanbul. Il calciatore 22enne di origini nigeriane, come se non bastasse il senso di colpa ...