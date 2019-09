Lombardia | prosegue tour Garante tutela vittime reato

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Milano, 11 set. (AdnKronos) -ildi presentazione della nuovaregionale dellaper ladelledi, Elisabetta Aldrovandi, con tappa a Mantova. L'incontro sarà il 13 settembre alle 11 nella sede territoriale di Regione. Ildi Aldrovandi,

AiseStampa : INTERNAZIONALIZZAZIONE: PROSEGUE LA MISSIONE DI SALA (LOMBARDIA) IN POLONIA - ADM_assdemxmi : RT @eventiatmilano: #7settembre in Lombardia: prosegue a Mantova il @festletteratura Stasera dalle ore 22, al Teatro Bibiena, Francesco De… - BnB_Ferroviere : #7settembre in Lombardia: prosegue a Mantova il festletteratura Stasera dalle ore 22, al Teatro Bibiena, Francesco… -