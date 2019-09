Joe Barone | “Giro di campo con Agnelli? Neanche per due miliardi di dollari”

Fiorentina - Joe Barone : “Giro di campo con Agnelli nel pre-partita?”. La risposta lascia di stucco : “Fare una passeggiata in campo nel pre-partita assieme ad Andrea Agnelli? Impossibile. Nemmeno per due miliardi di dollari. Lo dico per me stesso, non per i tifosi. E su questi ultimi voglio aggiungere che bisogna proteggerli. Ognuno ha la sua storia. Se qualcuno sbaglia, non è detto che sbaglino tutti”. Lo ha detto Joe Barone, a margine della presentazione del nuovo acquisto viola Pedro, in vista della sfida di sabato prossimo ...

Fiorentina - Joe Barone e quel retroscena su Ribery : “vi racconto cosa ha fatto dopo la sconfitta con il Genoa” : Il braccio destro di Commisso ha raccontato un curioso retroscena relativo a Franck Ribery, utile per capire la sua mentalità La sfida con la Juventus si avvicina, un match delicato che la Fiorentina sta preparando con il coltello tra i denti. La sfida del Franchi aprirà sabato alle 15 la terza giornata del campionato di Serie A, mettendo di fronte Franck Ribery e Cristiano Ronaldo. AFP/LaPresse Un confronto davvero emozionante, che Joe ...

Fiorentina - Joe Barone : “Il nostro è un progetto vero. Abbiamo risposto a chi era dubbioso” : “Per chi era dubbioso sulla nuova Fiorentina di Rocco Commisso, Daniele Pradé e Vincenzo Montella, con l’arrivo di Ribery, Pulgar, Boateng e tutti gli altri Abbiamo dimostrato che il nostro è un progetto vero. Siamo solo all’inizio: ora c’è il campo, il calcio giocato e di questo parleremo da sabato prossimo”. Queste le parole del braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, che questo pomeriggio ha ...

Fiorentina - Joe Barone prepara la festa : “apriremo il Franchi per presentare Ribery - mi aspetto uno stadio pieno” : Il braccio destro del presidente Commisso ha parlato dopo l’arrivo di Ribery, annunciando che la presentazione verrà fatta al Franchi E’ cominciato il primo giorno di Franck Ribery alla Fiorentina, il giocatore francese è sbarcato questa mattina a Firenze con un volo privato per poi dirigersi immediatamente a svolgere le visite mediche. Tanto entusiasmo tra i tifosi, che domani potranno accoglierlo come si deve al Franchi, dove ...

Fiorentina - Joe Barone ribadisce : “Chiesa è un nostro giocatore” : ‘Federico è un nostro giocatore, Federico è della Fiorentina”. Con queste parole il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha ribadito l’incedibilità di Chiesa da tempo nel mirino della Juventus e di vari club internazionali. A margine della presentazione di Milan Badelj oggi allo stadio Franchi l’uomo di riferimento del magnate italo americano ha anche raccontato un episodio riguardante proprio Chiesa a cui ...

Fiorentina - Joe Barone chiede rispetto : “Chiesa resta con noi - dobbiamo finirla con questa storia” : Il braccio destro di Rocco Commisso ha sottolineato come Chiesa resterà in viola, confermandolo nella giornata di oggi “Con Chiesa non c’è problema, lo abbiamo detto dal primo giorno: è un giocatore della Fiorentina e rimane alla Fiorentina“. Non ha alcun dubbio al riguardo Joe Barone, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Federico Chiesa. Il braccio destro di Rocco Commisso ha confermato la permanenza in ...

Calciomercato Fiorentina – Federico Chiesa vuole la Juventus : strappo al telefono con Joe Barone : Federico Chiesa vuole la Juventus, il patron Commisso non intende cederlo: la telefonata fra il giocatore e il braccio destro del presidente apre una spaccatura Tra Federico Chiesa e la Fiorentina si starebbe per consumare una netta spaccatura. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe manifestato l’intenzione di essere ceduto alla Juventus in questa sessione di mercato. Dal canto suo, il patron Rocco ...