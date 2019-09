Daniele Dal Moro fa un torto a Barbara D’Urso | c’entra Martina Nasoni?

Grande Fratello - Martina Nasoni fa pace con Daniele Dal Moro : il lieto fine che i fan aspettavano : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono tornati insieme? Se lo chiedono in molti dopo aver visto le immagini in cui i due ex inquilini della casa del Grande Fratello appaiono insieme e in sintonia. Come dimostrano i video pubblicati su Instagram, si sono riuniti per un’occasione speciale a Verona: per il concerto all’Arena del “Power Hits Estate 2019”. Dopo essere usciti dalla casa più spiata d’Italia, avevano iniziato una ...

Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti : trama - cast e anticipazioni prima puntata : Giovedì 12 settembre alle 21.25 su Rai1 andrà in onda la prima puntata della quinta stagione della fiction Un passo dal cielo prodotta da Lux Vide, la seconda con protagonista l’ispettore capo della forestale Francesco Neri interpretato da Daniele Liotti che ha ‘sostituito’ Pietro Thiene dopo l’addio di Terence Hill. E dopo gli ottimi ascolti della quarta, questa è la stagione della conferma dell’attore romano. Una ...

Un passo dal cielo 5 - Daniele Liotti a Blogo : "Il confronto con Terence Hill - la mia incoscienza e l'evoluzione di Francesco Neri" (VIDEO) : Alla vigilia del debutto della quinta stagione su Rai1, in onda a partire da giovedì 12 settembre, Daniele Liotti ha parlato ai microfoni di Blogo di Un passo dal cielo. L'attore ha raccontato l'evoluzione del suo personaggio, il comandante Francesco Neri, il quale, dopo aver risolto con difficoltà le ferite del passato, è pronto a rimettersi in gioco in campo sentimentale. Un tempismo quasi perfetto, perché Emma (Pilar Fogliati) fa ritorno in ...

Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti - 1^ puntata : paura per Emma : Anticipazioni Un passo dal cielo 5: trama prima puntata del 12 settembre Giovedì 12 settembre andrà in onda, in prima serata su Rai1, la prima puntata di Un passo dal cielo 5, la fiction con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Enrico Ianniello e Rocìo Munoz Morales. Tante le novità della quinta stagione di Un passo dal cielo: non più due episodi da 50 minuti ciascuno per ogni serata ma un unico film per un totale di 10 puntate; niente più casi di ...

Storie Italiane 2019/2020 : prima puntata in diretta dalle 10 - Eleonora Daniele padrona di casa : “Storie Italiane” riparte quest’anno con una nuova sfida, per tracciare un binomio importante tra qualità e pubblico servizio. Il programma andrà in onda dal 9 settembre su Rai 1, dalle 10:00 alle 11:55 e sarà condotto da Eleonora Daniele. Si parlerà di sentimenti e di emozioni, ci saranno nuove inchieste sul territorio e di interviste ad ospiti di prestigio. Il filo conduttore della trasmissione sarà legato alle sfere affettive dei personaggi, ...

Daniele Dal Moro ha rifiutato Temptation Island Vip : il retroscena : Temptation Island Vip: Daniele Dal Moro rifiuta il ruolo di tentatore Daniele Dal Moro è uno dei concorrenti del Grande Fratello di Barbara d’Urso ad aver fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Per questo motivo, probabilmente, la produzione di Temptation Island Vip lo ha contattato negli scorsi mesi per prendere parte al programma. Ovviamente, essendo lui un uomo libero, la produzione dello show gli ha offerto di partecipare come ...

Gf Daniele Dal Moro - la sfuriata in stazione : “Ero dietro” - il gieffino ammette : Daniele Dal Moro dopo il Gf, tante le polemiche sull’ex gieffino Se c’è un ex gieffino che è riuscito a far parlare sempre di sé, talvolta anche senza volerlo, dopo la fine del Grande Fratello 16 questo è Daniele Dal Moro; il ragazzo infatti è stato prima criticato per il suo atteggiamento nei confronti di […] L'articolo Gf Daniele Dal Moro, la sfuriata in stazione: “Ero dietro”, il gieffino ammette proviene da ...

Gf - Daniele Dal Moro si sfoga contro gli hater : Branco di scemi da tastiera! : L'ex gieffino rivela che continua a sentire "la ragazza con il cuore di latta" a telefono, dopo l'ufficializzazione della loro rottura... I due indiscussi protagonisti del Grande Fratello 16 sono tornati al centro del gossip. Questa volta, a far parlare di Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono alcune storie condivise dall'ex gieffino Daniele sul suo profilo Instagram. L'influencer ed ex ragazzo de "La ragazza con il cuore di latta", ...