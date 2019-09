Dall' Hapax al Papeete

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 11 settembre 2019) A conclusione della lunga giornata in Senato, dove era stata votata la fiducia al governo Conte bis, intervenendo come ospite a “Otto e mezzo” Massimo Cacciari ha pronunciato l’espressione “legomenon”. Viene dal greco, è termine tecnico di linguisti e filologi e designa una cosa rara, anzi unica: una parola che viene, letteralmente “detta (legomenon) una volta sola ()”. Una parola preziosissima, che appunto ricorre una volta sola in un testo, in tutti i testi d’un autore, in un mondo linguistico (per esempio, la parola “Dante” nella Divina Commedia: appare una volta sola, nel Purgatorio). I filologi la amano, perché è come un proiettile tracciante fra i testi, e brilla di luce propria.Cacciari, in realtà, non si riferiva a una parola ma a un fatto, all’incredibile missione ...

SandroDeluca2 : RT @manginobrioches: @ggargiulo3 Beh, viviamo un tempo di hapax assoluti. Tipo questo governo, o il precedente, o il passaggio dall'uno all… - manginobrioches : @ggargiulo3 Beh, viviamo un tempo di hapax assoluti. Tipo questo governo, o il precedente, o il passaggio dall'uno… -