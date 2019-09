Anno scolastico al via | oltre 120mila cattedre scoperte I sindacati | “Carenze di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Nonostante i proclami degli ultimi anni la “supplentite” resta la compagna di scuola di migliaia di ragazzi che in questi giorni tornersui banchi. Anche quest’siamo di fronte a un’emergenza: sono. Le immissioni in ruolo non sono andate bene perché più di 25mila posti non sono stati assegnati su un contingente di 53mila. Solo poco più della metà dei posti è stato assegnata a ruolo. “Non sono stati assegnati – sostiene Manuela Pascarella del Centro nazionale della Flc Cgil – perché c’è carenza di graduatorie e di candidati collocati in posizione utile per poter accedere al ruolo. Questo è frutto dell’immobilismo del governo precedente che non ha varato il provvedimento che abbiamo sollecitato sui precari con i Pas (percorsi abilitanti speciali, ndr) e il concorso straordinario. Il grosso di questi 25mila posti non assegnati a ruolo si ...

