Sondaggi | sorpresa sul podio | chi sale e chi scende tra Lega | Pd e M5s

Calciomercato - si sblocca André Silva all’Eintracht : Sondaggi della Fiorentina - sorpresa Torino e colpi di Genoa e Lecce : Ultime trattative di Calciomercato, tra qualche ore il gong. Nelle ultime ore sono sorti dei problemi sul trasferimento André Silva all’Eintracht, la situazione si è sbloccato positivamente nelle ultime, non è mai stato a rischio invece l’arrivo di Rebic in rossonero. Secondo quanto riguarda ‘Gianluca Di Marzio’ l’Udinese continua a trattare con lo Stoccarda per Nicolas Gonzalez, valutazione da 10 milioni di ...