Meteo Roma del 10-09-2019 ore 06 | 10

Fonte : romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2019)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord molte nuvole in transito sulle regioni settentrionali per gran parte della giornata ma con tempo asciutto Salvo piogge sparse su Liguria e Piemonte e Valle d’Aosta migliore in serata su tutti i settori con sparse e schiarite al centro tempo stabile per gran parte della giornata con nubi sparse alternate a schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati asciutto anche in serata e nottata al sud Al mattino in transito con locali piogge sulle Isole maggiori più asciutto altrove tra pomeriggio sera fenomeni anche intensi sulla Sardegna pioggia anche su Sicilia e Calabria variabilità asciutto altrove temperature minime e massime stabili o in aumento le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo ...

