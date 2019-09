Iran | protesta contro il divieto per le donne di entrare negli stadi | tifosa muore dopo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Si era data fuoco nei giorni scorsi davanti a un tribunale di Teheran perreilper ledi. Ma la scorsa notte ladi calcioiana Seher Khodayari è morta in un’ospedale della capitaleiana a seguito delle ustioni riportate. La ragazza, 29 anni, a marzo si era travestita da uomo peralloo e vedere una partita, ma una volta scoperta era stata arrestata e processata. L'articoloilper lediessersi data fuoco proviene da Il Fatto Quotidiano.

