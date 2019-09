Governo | ok Senato a fiducia con 169 sì

Il Senato vota la fiducia al Governo Conte-bis. I sì sono stati 169 : Via libera del Senato alla fiducia al governo Conte-bis. I voti a favore sono stati 169, i voti contrari 133 mentre si sono astenuti 5 Senatori. Il governo Conte, versione seconda, sostenuto da M5s e Pd, incassa due voti in meno al Senato sul voto di fiducia rispetto a quanto ottenuto 14 mesi fa dal primo esecutivo sostenuto da M5s e Lega. Oggi il governo a palazzo Madama ha ottenuto infatti 169 voti favorevoli alla fiducia. Un anno ...

Il Governo Conte II ottiene la fiducia anche al Senato : 169 i sì - due in meno del Governo Conte I : Il leader della Lega attacca il premier: «anche la nomina di Gentiloni parte del patto con il diavolo con Macron e Merkel. Tutto per la poltrona, come mummie della prima repubblica»

Governo - Senato : sì a fiducia Conte bis : 19.07 Dopo la Camera arriva il sì del Senato alla fiducia al nuovo Governo Conte sostenuto dalla maggioranza M5S-Pd-Leu. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato la mozione di fiducia con 169 voti a favore, 133 contrari e 5 astenuti.

Fiducia - ok al Governo Conte bis anche al Senato : 169 voti favorevoli : L'esecutivo Conte bis, composto da Pd-M5S e Leu, ha ottenuto la Fiducia nell'Aula del Senato: con 169 sì, 133 no e 5 astenuti parte il nuovo governo. Hanno espresso la loro contrarietà al governo giallo-rosso Lega, FdI e FI. Salvini commenta su Twitter: "10 settembre, giornata del tradimento".Continua a leggere

**Governo : riunione Franceschini e capigruppo Pd al Senato** : Roma, 10 set. (AdnKronos) – E’ in corso al Senato una riunione con il capodelegazione Pd a palazzo Chigi, Dario Franceschini, i capigruppo dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio, il responsabile Riforme della segreteria Zingaretti, Andrea Giorgis, e il senatore Dario Parrini. L'articolo **Governo: riunione Franceschini e capigruppo Pd al Senato** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Delrio al Senato - incontro con Marcucci : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “incontro sulla legge elettorale? Dobbiamo fare il punto, come capigruppo, su molte cose”. Lo dice il presidente dei deputati Pd, Graziano Delrio, al Senato per un incontro con il capogruppo dem, Andrea Marcucci. L'articolo Governo: Delrio al Senato, incontro con Marcucci sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo Conte - la fiducia al Senato. Salvini : «Traditore per la poltrona» : Il leader della Lega attacca il premier: «Anche la nomina di Gentiloni parte del patto con il diavolo con Macron e Merkel. Tutto per la poltrona, come mummie della prima repubblica»

Governo - la replica di Conte in Senato : “Da Lega voltafaccia senza dignità”. L’intervento integrale : “Evocate spesso il concetto di dignità, ma la dignità per quel che riguarda il ruolo di presidente del Consiglio non può essere riconosciuto o meno a seconda che sia al vostro fianco o meno al Governo. Ero l’alfiere degli interessi nazionali e ora scopro che non lo sono mai stato. La dignità mi può venire dal difendere con onore e massimo impegno gli interessi degli italiani e non da altro. Poi con calma spiegherete al Paese cosa c’è ...

Governo al voto di fiducia in Senato. “Arrogante” - “Sleale”. Botta e risposta Conte-Salvini : Il leader della Lega contro gli ex alleati M5S: «Siete passati dalla rivoluzione a Renzi». Il premier: «Colpevolizzare gli altri è il modo per deresponsabilizzarsi»

Governo - alle 18 fiducia in Senato Conte : «Qualcuno fermo a 8 agosto» Salvini : «Voi minoranza del Paese» Diretta : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Governo - Salvini : “Che schifo i senatori a vita - sono la casta della casta della casta” : Durante il suo intervento al Senato in occasione del voto di fiducia al Governo Conte, il leader della Lega Matteo Salvini attacca duramente la nuova maggioranza e lo stesso presidente del Consiglio. L'ex ministro dell'Interno avverte Conte sui decreti sicurezza e lancia la sua personale battaglia contro i senatori a vita.Continua a leggere

Governo Conte - la fiducia al Senato. Salvini : «Traditore - servo di Macron e Merkel» : Il leader della Lega attacca il premier: «Anche la nomina di Gentiloni fa parte del patto con il diavolo. Tutto per la poltrona, come le mummie della prima repubblica»

Fiducia al nuovo Governo - Conte ambisce al "numero magico" in Senato : A Palazzo Madama servono 161 sì per ottenere la Fiducia, già incassata nella serata di ieri alla Camera. La diretta da...

Monti vota la fiducia al Governo Conte bis. Gli applausi ironici dei leghisti al Senato : "Bravi - bravi" : Durante il dibattito al Senato è arrivato il sì di Mario Monti al governo Conte bis. Un sì che ha suscitato molta ironia tra i banchi della Lega. L’ex premier e Senatore a vita si è detto soddisfatto per le linee programmatiche annunciate dal presidente Conte su Unione europea ed economia.“Se dovessi essere coerente con me stesso dovrei votare la fiducia” e “oggi ho deciso di pretendere ...