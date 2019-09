Governo : Fontana - 'Nord assente nel discorso di Conte' : Milano, 10 set. (AdnKronos) - "Nel discorso fatto ieri alla Camera dal presidente Conte c'è stato un assente, il Nord, che è stato ricordato solo in un breve passaggio e addirittura in senso negativo". Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sull'intervento del presidente del C

Autonomia - la prima prova del Governo. Fontana : “Ci diano la scuola o facciamo legge”. Ma la sfida Nord-Sud è anche in maggioranza : prima il Nord è superato, almeno per ora. Occhio al Nord, invece, quello sì. prima ancora di ottenere la fiducia delle Camere uno dei fronti già aperti per il governo Conte 2 è a destra e a sinistra del Po. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha annunciato un giro di visite ai governatori che già erano sul piede di guerra quando la Lega era al governo, quello lombardo Attilio Fontana e quello veneto Luca Zaia, figurarsi ora che ...

Fontana : «Conte dimentica il Nord. Il Governo dia un segnale» : Il governatore leghista della Lombardia rilancia: «Se non ci sarà concessa la competenza sulla scuola, la Regione è pronta a varare una sua legge»

Fontana all’attacco di Pd e M5S : “Sarà un Governo Pride - via libera ad adozioni per tutti e droghe” : L'affondo del ministro uscente Fontana al nascente governo Pd-M5S: "Han detto che troveranno dei punti in comune sulla legge sull’omotransfobia, sulle adozioni per tutti, sulle legalizzazioni delle droghe: hanno ottimi pensieri in comune. Questo sarà un governo dell’orgoglio, molto Pride. Sarà un governo 'orgoglione'".Continua a leggere

Il ministro Fontana (Lega) attacca Pd e M5s : “Sarà un Governo molto Pride - hanno già cancellato la famiglia” : “Pd e M5s hanno già trovato molti punti in comune, per esempio sulle adozioni per tutti e sulla legalizzazione delle droghe. Sarà un governo dell’orgoglio, dell’orgoglio Pride. Sarà un governo ‘orgoglione'”. Le parole sono dell’ex ministro della Famiglia e attuale ministro per gli Affari europei, il leghista Lorenzo Fontana, alla festa del Carroccio di Alzano Lombardo (Bergamo). L'articolo Il ministro Fontana ...

"Il Governo M5s-Pd non farà nulla per le autonomie" - dice Attilio Fontana : “Per l'autonomia si sono espressi gli imprenditori, il mondo produttivo, le cooperative, la gente. Non si può più considerare questa questione come una cosa della Lega. Non c'è solo la Lega che chiede l'autonomia. La chiede la società nel suo insieme. Bisognerebbe avere un po' più di attenzione prima di liquidare questa cosa come una partita solo del Nord”. Così il governatore lombardo Attilio Fontana in un'intervista su La Stampa, nella quale ...

Fontana : Governo Pd-M5S? sarebbe terrorizzante : Fontana: Governo Pd-M5S? "Un errore un Governo Pd-M5S? Un terrore più che un errore. Se dovesse passare un esecutivo di questo genere...

Per il governatore Fontana un Governo giallo-rosso è "impossibile" : “Un esecutivo fondato su Grillo e Renzi significherebbe ignorare totalmente la volontà del Paese. I risultati delle elezioni Europee, Regionali e Amministrative sono sotto gli occhi di tutti. Sarebbe una maggioranza oltretutto impossibile”. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana, in un'intervista a La Stampa in edicola, non ha dubbio alcuno sul fatto che “tutto il Paese, non solo il Nord, ha bisogno di un governo serio, con una ...

Governo : Attilio Fontana - ‘noi coerenti - taglio parlamentari poi il voto’ : Milano, 20 ago. (AdnKronos) – “Coerenza, lealtà. Due parole che oggi al Senato sono state utilizzate con superficialità prossima alla sfacciataggine”. Inizia così l’interventio affidato a Facebook dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dopo la rottura dell’asse di Governo Lega- M5S. “Io ho in mente due passaggi avvenuti a Bruxelles poche settimane fa: l’elezione del Presidente della ...

