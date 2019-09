Franco Colomba a CalcioWeb | “Cellino con me frettoloso e poco attento Mihajlovic?

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Ex centrocampista, oggi allenatore.ha giocato principalmente con le maglie di Bologna e Avellino. Diverse le esperienze in panchina, che lo hanno portato a conoscere tutte le categorie professionistiche in Italia. Per lui anche un’avventura all’estero, in India, sulla panchina del Pune City nel 2014. Proficue le avventure con Novara, Salernitana e soprattutto Reggina.non siede su una panchina dal 2016, dopo l’ultima esperienza a Livorno. Abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata con un allenatore così esperto e fine conoscitore di tanti campionati. Abbiamo spaziato dalla Serie C alla Serie A, toccando anche argomenti delicati come la malattia di Sinisao più leggeri come aneddoti e curiosità legati alla sua carriera. Queste le parole diin esclusiva a. Le sue esperienze più lunghe da calciatore sono ...

PeakyFrank : @DiegoDeLucaTwit Ciao,sono Franco del bar Vip,al Riobe Alto,non facevo l’abbonamento da quando c’era Colomba allena… -