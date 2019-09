Fiducia al nuovo governo | Conte ambisce al numero magico al Senato

Governo : Segre - ‘voterò Fiducia a nuovo esecutivo’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Mi accingo a esprimere fiduciosa la fiducia a questo Governo”. Lo ha detto la senatrice a vita, Liliana Segre, durante il dibattito sulla fiducia al Conte 2 al Senato.“Vorrei che questo Governo nascesse dalla consapevolezza di uno scampato pericolo, dal senso di sollievo dopo che si è giunti sull’orlo di un precipizio e ci si ritrae in tempo. Occorre ripristinare un terreno di ...

NUOVO GOVERNO - 343 SÌ/ Formica : sarà il Pd a sFiduciare Conte : M5s e Dem hanno la tentazione di fagocitarsi l'un l'altro. Ma a fagocitarli sarà qualcosa che agita le viscere del Paese: un radicalismo non ancora espresso

Conte incassa la Fiducia della Camera : stop Iva e taglio cuneo - nuovo Patto stabilità. Ma è bagarre in Aula con Lega e Fdi : Giuseppe Conte ottiene la fiducia della Camera al suo secondo governo, quello che si propone "una nuova stagione di riforme". Arrivano i voti previsti di M5s, Pd e LeU, e l'opposizione durissima di Lega e FdI, che dalla piazza di Montecitorio convocata contro il nuovo governo portano la bagarre nell'Aula della Camera, con continue interruzioni e i cori "Elezioni" "Buffone" "Dignità" "Mai col Pd" che segnano gli interventi del premier. Che prova ...

Conte incassa la Fiducia della Camera : stop Iva e taglio cuneo - nuovo Patto stabilità : stop all'aumento dell'Iva e taglio del cuneo fiscale. Sono i pilastri della manovra per il 2020, primo vero banco di prova per il nuovo governo giallorosso. Le risorse arriveranno, come ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera, dai risparmi derivanti dal calo dello spread, dalla spending review, dal riordino delle tax expenditures e dalla lotta all'evasione che avra' nel mirino i grandi evasori. Ma ...

Conte alla Camera per la Fiducia al suo nuovo governo : Il governo Conte II si avvia all'insediamento con il voto di fiducia alla Camera dove il presidente del Consiglio incaricato ha pronunciato stamane il suo discorso programmatico annunciando una «stagione riformatrice» a tutto campo, compresa una revisione del trattato di Dublino che obbliga i primi paesi di ingresso dei migranti a farsi carico di tutti gli interventi, comprese identificazione e accoglienza, a fronte di un «fenomeno epocale». ...

Conte chiede la Fiducia alla Camera : proponiamo nuovo patto politico e sociale : "Un patto politico e sociale". È quello che il governo Conte II propone oggi al Parlamento. Illustrando le dichiarazioni programmatiche del nuovo esecutivo il presidente del Consiglio ha detto in aula a Montecitorio: "Il programma che mi accingo ad illustrare non è una mera elencazione di proposte eterogenee che si sovrappongono l'una con l'altra, né tantomeno è la mera sommatoria delle diverse posizioni assunte dalle forze politiche che hanno ...

Governo - Conte in Aula per la Fiducia : ?«Con manovra stop Iva e giù cuneo - nuovo patto stabilità Ue» : Il premier in?Aula: «Al via nuova stagione di riforme», «useremo una lingua “mite”, asili nido e servizi alle famiglie tra le prime leve su cui agire». E sul fisco: «Pagare tutti tasse per pagare meno tutti». In arrivo anche «una banca di investimenti per il Sud» e una «legge per la parità di genere negli stipendi». Il voto di fiducia inizierà alle 19.30, esito atteso non prima della 21. In piazza la manifestazione Fdi-Lega contro il Governo, ...

Il nuovo governo alla prova della Fiducia : attesa per il discorso di Conte alla Camera : Cresce la curiosità per le parole del premier che ha annunciato che il suo discorso sarà trasmesso in diretta streaming. Di passato non si parlerà e Salvini, a quanto pare, non verrà nominato. Fuori da Montecitorio la manifestazione organizzata dal leader leghista e dalla Meloni insieme a Giovanni Toti

Luigi Di Maio - il sondaggio lo mette ko : Fiducia tra i membri del nuovo governo - ecco le sue cifre : Gli italiani non sono fessi e l'ultimo sondaggio di Antonio Noto pubblicato su Il Giorno sta lì a dimostrarlo. Diverse le rilevazioni proposte dal direttore di Noto Sondaggi, qui si concentra sul livello di fiducia di cui godono gli esponenti del nuovo governo M5s-Pd. E tra tutti i nomi impegnati in

Il nuovo governo Pd-M5s dà Fiducia ai mercati : spread apre a 150 : La nascita del nuovo governo Pd-M5s diffonde fiducia sui mercati. Dopo l’esito della base del Movimento 5 stelle che ha dato il via libera all’allenza per un esecutivo giallo-rosso, lo spread tra Btp e Bund apre a 150 punti base, dai 158 della chiusura di ieri, con un tasso di interesse sul decennale italiano che aggiorna il minimo storico allo 0,82%.

Ore 18 : si vota per la data su sFiducia a Conte |Renzi ripete : "Nuovo governo o è recessione - il Senato mostrerà che accordo è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

