Borse europee | incertezza prima dell’apertura

Borse europee - avvio sotto il segno della Bce. Tokyo chiude a +0 - 56% : Le aspettative per misure espansive di politica monetaria continuano a sostenere i listini azionari. Piazza Affari migliore d’Europa da inizio anno e spread in discesa con il nuovo Governo Conte che oggi si presenta alla Camera per la fiducia.

Borse europee attese in rialzo - Tokyo vola in chiusura (+2 - 1%) : L’annuncio di nuovi colloqui sul tema dazi Usa-Cina e un generale ritorno dell’appetito per il rischio favoriscono i listini. In Italia ancora occhi puntati sul governo e sui riflessi sullo spread, sceso a quota 150 punti.

Borse europee - attesa apertura positiva : L’economia cinese sostiene i listini asiatici e anche i future su quelli europei sono positivi. Piazza affari nei radar degli investitori.

Borse europee toniche. A Piazza Affari scatto in avanti di Cnh : Seduta positiva a Piazza Affari mentre l’attenzione del mercato resta concentrata sulle consultazioni in corso in vista del governo Conte bis. A trainare il listino milanese sono le voci su un possibile spin off di Iveco. Debole la sterlina alle prese con l'incognita Brexit

Borse europee piatte - Milano a +0 - 01% : 9.43 Apertura nel segno della cautela per le Borse europee, dopo i guadagni fatti registrare ieri. A Piazza Affari, l'Ftse Mib ha aperto con +0,01% a 21.400 punti. Spread BtpBund tedesco a 270 punti in avvio, con rendimento del decennale allo 0,99%. Londra +0,1%, Parigi +0,03% e Francoforte +0,1%. Euro scambiato a 1,1045 con il biglietto verde e a 117,46 con la divisa nipponica.

Borse europee caute. A Piazza Affari scatto in avanti di Cnh : Future in rialzo sui parterre europei. Indici asiatici sopra la parità, con il Nikkei in testa. La sterlina patisce la Brexit. Oggi la disoccupazione italiana e la fiducia dei consumatori Usa

Avvio debole per le Borse europee - a Milano occhi sulle consultazioni : Mercati azionari volatili con il botta e risposta Usa-Cina sulle guerre commerciali. Tokyo chiude a +0,11%. BTp a caccia di minimi, con gli investitori che puntano sulla rapida nomina di un nuovo governo

Borse europee - investitori cauti prima dell’apertura : Trump possibilista sull’intesa con la Cina calma le vendite, ma i future sugli indici oscillano intorno alla parità. Listini asiatici in recupero. Beni rifugio volatili nell’incertezza. Piazza Affari in attesa delle consultazioni al Quirinale

Borse europee - attesa apertura positiva : Future in rialzo sulle azioni del Vecchio Continente. Piazza Affari ancora sotto osservazione per gli sviluppi sulla crisi di Governo. La scena internazionale è però del meeting della Fed di Jackson Hole

Borse europee verso avvio cauto - Milano guarda alle consultazioni per il Governo : Future vicini alla parità dopo il rialzo della vigilia legato alle attese sulla politica monetaria. Dopo i verbali Fed gli investitori attendono ormai l’intervento di domani di Jerome Powell a Jackson Hole

Borse europee verso avvio cauto - a Milano occhi puntati sulla crisi di Governo : I listini azionare sembrano voler consolidare il recupero delle ultime due sedute in un contesto di attenzione verso Banche centrali e politiche fiscali. Tokyo chiude a + 0,55%

Borse europee caute - occhi su dazi Usa e frenata produzione industriale Cina : Spread BTp-Bund in calo a 220 punti base grazie anche al voto di ieri in Senato. Positivi i listini asiatici