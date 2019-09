Von der leyen approva lista Commissari Ue | Gentiloni per l' italia | ecco i nomi

Commissione Ue - Von der Leyen ufficializza le nomine : 13 donne e 14 uomini. Fonti Bruxelles : “Gentiloni agli Affari economici” : Una Commissione dove la parità di genere è rispettata. Quella di Ursula von der Leyen sarà la prima a vedere una rappresentanza di donne così consistente: saranno infatti 13 le componenti del nuovo esecutivo – lei compresa, mentre erano 10 nella Commissione Juncker – e 14 gli uomini. E oggi da Bruxelles arriva anche l’endorsement di Guenther Oettinger, commissario europeo al Bilancio, a Paolo Gentiloni per il ruolo di ...

Ue - la presidente Von der Leyen ufficializza la lista dei commissari : 14 uomini e 13 donne : La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ufficializzato la lista dei componenti del prossimo esecutivo europeo. Per l'Italia il commissario designato è l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Ecco la lista completa dei commissari e quali saranno le prossime tappe che porteranno alla nomina ufficiale della nuova squadra.Continua a leggere

Governo : Conte - ‘con Von der Leyen convergenze promettenti su migranti’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “I contatti che ho prontamente avviato con la neo-Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno già consentito di individuare punti di convergenza decisamente promettenti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.L'articolo Governo: Conte, ‘con von der Leyen convergenze promettenti su migranti’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ue - martedì la nuova Commissione : 3 sfide che ha davanti la Von der Leyen : Rispetto al debutto di Juncker, Ursula prende il timone in un contesto comunitaria che vede superata la crisi debitoria ma aggravata quella politica. Le previsioni del centro-studi Bruegel Maria Demertzis

Von der Leyen al bivio : a Gentiloni commercio o affari economici : Sul tavolo anche il portafoglio per la concorrenza, cui però ambirebbe la candidata francese Goulard

Come è andato l'incontro tra Von der Leyen e Gentiloni : L'Italia ha designato il suo commissario europeo, ma la decisione sul portafoglio "di peso" dell'esecutivo comunitario che verrà affidato da Ursula von der Leyen all'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni non si conoscerà fino a martedì prossimo. L'incertezza è fra tre diverse responsabilità, tutte in settori economici e molto importanti nella politica Ue e nazionale: gli Affari economici e ...

