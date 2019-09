Volkswagen Group Night - Ecco la ID 3 | segui la presentazione in live streaming

Volkswagen Group Night - La ID.3 e le altre : segui la presentazione in live streaming : Come da tradizione, il Salone di Francoforte sarà anticipato dalla Volkswagen Group Night, levento in cui vengono svelate in anteprima le principali novità dei marchi del gruppo tedesco. In questa edizione 2019 i fari sono tutti puntati sulla ID.3, lelettrica pop che inaugurerà un nuovo corso per la Casa di Wolfsburg dando vita a una nuova famiglia di modelli a batteria costruiti sulla piattaforma MEB. La ID.3 non ballerà da sola, però. Come ...