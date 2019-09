Salute | biopsia con tracciante fluorescente salva paziente a Torino

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) Si è riaccesa una speranza per untorinese, grazie ad una nuova tecnica diagnostica, attraverso utilizzo di unachirurgica toracica minimamente invasiva con una fluorescenza che ha permesso di giungere alla corretta diagnosi dopo alcuni tentativi infruttuosi che avrebbero potenzialmente portato ad una errata diagnosi. Nel novembre del 2017 ildi 37 anni comincia ad accusare i primi sintomi di deperimento fisico ed alcuni segnali di problemi polmonari, in particolare al polmone sinistro. Viene inizialmente posta diagnosi di tubercolosi fino a quando nel novembre 2018 la situazione precipita e si sospetta fortemente un tumore polmonare. Ilviene pertanto sottoposto acon tecniche tradizionali (TC e broncoscopia) che purtroppo risultano inconclusive. Non si riesce a capire la causa e l’origine di queste lesioni necrotiche, che ...

