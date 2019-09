Mattino Cinque | Federica Panicucci punzecchia Belen e Stefano

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 9 settembre 2019)lancia una frecciatina anon poteva non aprire questa stagione parlando die del loro ritorno di fiamma. Durante il corso del talk, Antonella Mosetti ha difeso la coppia, affermando di essere particolarmente contenta della rinascita del loro amore e che durante gli anni in cui sono stati separati li aveva notati particolarmente sofferenti, probabilmente per la distanza che li separava. Beh, Insomma, sofferenti.Rodriguez è stata fidanzata con Andrea Iannone. Tanto sofferente non era ha commentato, ricordando che ora il pilota ha trovato l’amore accanto a Giulia De Lellis. Gli opinionisti dinon sono apparsi particolarmente d’accordo con la padrona di casa, convinti chenon hanno provato per i loro ex quello che ...

andreapalazzo2 : RT @cheTVfa: ?? LIVE BLOGGING prima puntata a cura di @niccolo_fabbri Federica Panicucci e Francesco Vecchi tornano al timone di #MattinoCi… - raspa90 : RT @cheTVfa: ?? LIVE BLOGGING prima puntata a cura di @niccolo_fabbri Federica Panicucci e Francesco Vecchi tornano al timone di #MattinoCi… - zazoomnews : Mattino Cinque diretta della prima puntata di questa mattina lunedì 9 settembre - #Mattino #Cinque #diretta #della… -