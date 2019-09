Macron e Merkel | la Cina è vicinaReattori nucleari | automotive e

Centrodestra - Toti a Salvini : “Ascolti anche gli altri - saremo sovranisti come Merkel e Macron” : Giovanni Toti sta bene. A Cernobbio per partecipare al Forum Ambrosetti, il presidente della Regione Liguria ostenta serenità nonostante la rocambolesca uscita di Matteo Salvini dal governo proprio mentre lui lasciava Silvio Berlusconi e Forza Italia. “Solo? Ma io non volevo stare al governo coi grillini, per me non cambia nulla”. E sui progetti per il Centrodestra aggiunge: “Avremo più tempo per organizzarci, senza vecchi ...

Conte 2 - Salvini a Parenzo : “Operazione ideata da Merkel - da Macron e da Ue”. “Veramente l’ha creata lei - che è vittima e carnefice” : “Conte bis? E’ proprio il governo che gli italiani sognavano: Pd, 5 Stelle, Boldrini. Io lascio che il Palazzo si chiuda in se stesso, come fece Maria Antonietta che, quando il popolo in Francia aveva fame, diceva: ‘Lanciate delle brioche’”. Così, a In Onda (La7), l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, attacca il governo M5s-Pd-LeU, rendendosi protagonista di un serrato confronto con uno dei conduttori, David Parenzo. “Questa è ...

FINANZA/ Gli strumenti di Macron e Merkel per avere l'obbedienza di Conte : Se l'Italia avrà un governo convergente con Berlino e Parigi potrà ottenere più deficit "eurogarantito". Altrimenti si alzerebbe il nostro rischio-Paese

Salvini : intesa Pd-M5S dettata da Merkel e Macron - sarà Monti bis : Matteo Salvini: "Piu' che un Conte Bis, il governo che si sta profilando tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, sembra un Monti bis.

Amazzonia in fiamme - è scontro su Twitter fra Macron e Bolsonaro | Merkel : "Se ne parli al G7" : Il presidente brasiliano accusa il collega francese di cedere al "sensazionalismo" per "interessi politici personali"

Johnson dopo la Merkel vede Macron. Sulla Brexit buone intenzioni ma (ancora) nessuna soluzione : Dialogo sì, ma bisogna fare presto. È di 30 giorni l’ultimatum (l’ennesimo?) che Merkel e Macron danno a Boris Johnson per trovare un’intesa che scongiuri la no deal Brexit. I tempi, ormai, stringono e l’uscita dall’Unione europea scatterebbe il 31 ottobre. Senza un accordo.Il neo premier inglese ieri, 21 agosto, ha fatto visita alla cancelliera tedesca e ha promesso - in modo, peraltro, piuttosto vago ...

Matteo Salvini - Antonio Socci e il complotto di Macron e Merkel : "Il partito straniero che vuole farlo fuori" : Più che una crisi di governo sembra la tela di Penelope. Da un lato la mozione di sfiducia della Lega nei confronti del governo, dall’altro tutte le opposizioni di “sinistra” pronte a formare un nuovo governo col M5s pur di togliere Salvini dal Viminale. Il leader del Carroccio si aspettava che quan

Giuseppe Conte - la tela per rassicurare l'Europa : contatti diretti con Angela Merkel e Emmanuel Macron : Le cancellerie europee guardano con preoccupazione a quanto sta succedendo in Italia dopo l'annuncio della crisi di governo da parte di Matteo Salvini. Non sono solo i media a lanciare il grido d'allarme. "Dove andrà stavolta l'Italia?", si chiedono nelle sedi diplomatiche di mezza Ue. A cercare di

Merkel - Macron - il G7 : ecco la tela di Conte per rassicurare l’Europa : In previsione colloqui telefonici con i leader di Francia e Germania prima del summit del 24. Per il commissario riprende quota l’ipotesi di un tecnico, con i nomi dei ministri Moavero e Tria

Matteo Salvini contro Merkel e Macron : salta il tavolo ad Helsinki sui migranti. Così ci vogliono sobbarcare : Matteo Salvini e Malta hanno chiesto di cambiare le regole sul primo porto sicuro e immediatamente si sono accesi gli animi tanto da far saltare il tavolo a Helsinki. "SeaWatch3 ha violato le leggi italiane e ha speronato una motovedetta", ha sottolineato il ministro di fronte all'omonimo maltese, t