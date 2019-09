Le Vie dei Tesori | Messina apre le porte di 26 siti

Madonna Vieta l’uso dei cellulari durante i suoi concerti a teatro : i telefonini saranno sigillati dentro apposite custodie : Manca davvero poco per il via del Madame X Tour, previsto il 17 settembre al BAM Howard Gilman Opera House a Brooklyn, New York. Si prevede una esperienza unica, dal momento che la diva del pop si esibirà nei teatri e proprio per questo non si potranno usare i cellulari. Una doccia fredda per tutti i fan di Madonna che hanno ricevuto a sorpresa una mail precisa e dettagliata da Ticketmaster, il sistema che gestisce i biglietti del tour. “Questo ...

“Uno mattina ” - “Vieni da me”. Le nuove edizioni 2019/2020 dei programmi che aprono la mattina e il pomeriggio di Raiuno. Conferme e novità. : Terminate le vacanze, RaiUno si appresta ad iniziare una nuova lunga stagione riproponendo i suoi migliori programmi. Vediamo quelli che aprono la mattina e il pomeriggio della rete ossia “Unomattina” e “Vieni da me“, condotti rispettivamente da Roberto Poletti con Valentina Bisti (confermati dalla versione estiva) e Caterina Balivo. Uno mattina | Roberto Poletti, Valentina […] L'articolo “Uno mattina ...

La città delle 40 chiese e delle 100 campane : Acireale debutta a Le Vie dei Tesori e apre le porte di undici siti - alcuni chiusi da decenni : La città delle cento campane e delle oltre quaranta chiese nel solo centro storico, senza contare le decine delle frazioni attorno: Acireale è sempre stata una roccaforte religiosa che attirava fedeli da tutta la Sicilia. E dove non poteva la Chiesa, scendevano in campo la tradizione e la mitologia: è il teatro di uno dei più antichi Carnevali d’Italia, il luogo mitico dell’amore tra il pastore Aci e la ninfa Galatea (non la prese bene il ...

Colpi di mitragliatrice dei libici ai pescherecci di Mazara del Vallo : interViene la Marina Militare : Stamattina alcuni pescherecci della marineria di Mazara del Vallo sono stati presi di mira da Colpi di mitragliatrice esplosi da presunti militari libici. Per fortuna non ci sono state conseguenze per l'equipaggio, ma sul posto è dovuta intervenire la Marina Militare italiana.Continua a leggere

Walmart : dopo il ritiro dei poster dei videogiochi violenti - al via il diVieto di vendita delle munizioni per pistole e fucili : A circa un mese dalla terribile sparatoria avvenuta in un negozio Walmart a El Paso in Texas, la catena più famosa in America ha deciso di vietare la vendita di munizioni per pistole e fucili a canne corte dopo aver svuotato il magazzino di ogni negozio.Walmart smetterà anche di vendere pistole in Alaska, l'unico stato in cui è ancora disponibile la vendita di armi nel negozio. Inoltre la società chiederà ai clienti di non portare più addosso ...

Rider - nel decreto gialloverde niente diVieto di cottimo e solo i cococo avranno i diritti dei dipendenti. “Ora il Parlamento lo cambi” : Doppio binario per le tutele ai lavoratori della gig economy. A partire dai Rider che consegnano il cibo a domicilio. La piccola élite ancora inquadrata con un contratto cococo può rivendicare già da oggi tutti i diritti che spettano ai dipendenti. Gli altri – la stragrande maggioranza dei ciclofattorini – dovranno aspettare la prossima primavera e a quel punto potranno contare sulla copertura assicurativa Inail ma non su un compenso ...

Usa - 19enne rientra a casa per prendere la borsetta e Viene uccisa dai cani dei vicini : Adrieanna McKenna O'Shea era una ragazza americana solare, piena di tanti propositi per la sua vita. Amava fare la cheerleader, ma il 23 agosto scorso una dimenticanza le è costata praticamente la vita. Il dramma si è verificato nello stato del Tennessee, precisamente nella città di Knoxville. La giovane, che aveva 19 anni, era uscita di casa, poi però vi aveva fatto rientro, in quanto aveva dimentica la sua borsetta. La O'Shea però, non appena ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi delude : interViene Deianira : Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne contestato sui social: ecco perchè Lorenzo Riccardi, senza ombra di dubbio, è stato uno dei tronisti più apprezzati della scorsa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne. In questa esperienza l’uomo è anche riuscito a trovare l’amore, fidanzandosi con Claudia Dionigi. Tuttavia in queste ultime ore Lorenzo di Uomini e Donne ha fatto molto discutere per un’altra ragione. Quale? Ha ...

Calendario scioperi dei trasporti settembre : agitazioni nelle ferroVie - aerei fermi il 6 : Gli scioperi dei trasporti del mese di settembre saranno più di 30, sia a livello nazionale che locale. Ciò che creerà i maggiori disagi sarà l’astensione dal lavoro a livello nazionale del personale aereo, oltre a varie agitazioni regionali nel settore ferroviario. Le altre agitazioni a livello locale interesseranno il trasporto su autobus di parecchie regioni d’Italia. Sciopero nazionale Alitalia il 6, il 21 e il 23 Il primo sciopero del ...

Migranti - la nave Mare Jonio salva il "gommone dei bambini". Salvini le Vieta l'ingresso - cronaca - : Il ministro dell'interno Matteo Salvini - ormai uscente - ha firmato poco fa il provvedimento di interdizione all'ingresso in acque nazionali per la nave Mare Jonio della Ong Mediterranea, che questa ...

I prossimi Mate 30 di Huawei non avranno le app di Google - a causa dei diVieti imposti dal governo statunitense : I prossimi Mate 30 di Huawei – gli smartphone più importanti e attesi dell’azienda cinese per la seconda metà dell’anno – non potranno essere distribuiti con le applicazioni di Google, a causa dei divieti imposti dal governo statunitense di Donald Trump, che

Mimmo Lucano e il diVieto di visitare il padre morente - il Garante dei Detenuti : “Un suo diritto” : Sulla vicenda del divieto imposto a Mimmo Lucano di far visita al padre gravemente malato a causa di una leucemia è intervenuto il Garante dei diritti dei Detenuti, che ha sottolineato come alcuni provvedimenti "acquistano una fisionomia diversa e un significato diverso rispetto a quello che dovrebbero avere". Intanto, l'ex sindaco di Riace ringrazia chi lo sta supportando: "Situazione che ha dell'inverosimile".Continua a leggere

Bologna - la chiesa è abusiva : sala slot vince ricorso al Tar - non vale diVieto dei 500 metri : Il comune di Anzola dell'Emilia aveva chiuso la sala giochi perché troppo vicina a un luogo sensibile, una chiesa apostolica. Il Tar però ha accolto il ricorso dei gestori della sala slot perché in realtà si è scoperto che il luogo di culto era in realtà abusivo perché sorge in un immobile con destinazione d'uso commerciale.Continua a leggere

Il paradosso di Open Arms : non c'è alcun atto che Vieta lo sbarco dei migranti : “Chi ha disposto il divieto allo sbarco dei migranti? Con quale atto? Sulla base di quale legge?”. Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell’Associazione per gli studi giuridici sull’Immigrazione, delinea per la ong Open Arms uno scenario molto simile a quello della Diciotti di un anno fa. Anche in