La Ferrari presenta la 812 Gts | scoperta di classe con motore V12

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 9 settembre 2019) A 50 anni esatti dall'ultima spider conV12 anteriore lala nuova 812 GTS. L ultima era stata la 365 GTS4 del 1969, chiamata anche Daytona Spider. Da allora ilV12 anteriore non era più stato usato per equipaggiare una "rossa"di serie, ma solo per alcune vetture in edizione speciale e serie limitata. La 812 GTS rapun nuovo punto di riferimento in termini di prestazioni ed esclusività; grazie agli 800 cv erogati dal suo propulsore è la spider di serie più potente sul mercato, nonché la più fruibile grazie all hard top ripiegabile, apribile in 14 secondi a veicolo fermo o in marcia fino a 45 km/h. La vettura è la versione spider della 812 Superfast, dalla quale ha mutuato specifiche tecniche e prestazioni, introducendo però alcuni contenuti innovativi, tra cui il sistema a iniezione diretta a 350 bar e il sistema di controllo dei condotti ...

