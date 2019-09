Inter | Ranocchia | “Icardi? Trovata soluzione idonea per tutti”

Fonte : calcioweb.eu

"C'era un problema tra la società e l'allenatore, hanno trovato unaper tutte e due le parti. Noi dobbiamo pensare a continuare quello che abbiamo iniziato". Lo ha detto il difensore dell'Andrea, in un'vista ai microfoni di Sky Sport, commentando il caso legato a Mauro Icardi, finito al Psg nell'ultimo giorno di mercato. "Il lavoro che stiamo facendo è finalizzato a creare qualcosa di straordinario, i giocatori che sono arrivati sono tutti bravissimi – ha proseguito – Quest'anno c'è un gruppo straordinario, è quello che fa vincere le partite e i trofei".

