Il Doodle di Google per Ruth Pfau | la ‘Madre Teresa’ pachistana che combatteva la lebbra

Ruth Pfau - è dedicato alla ‘Madre Teresa del Pakistan’ il Google Doodle di oggi : È dedicato a Ruth Pfau il Google Doodle di oggi. Medico e suora, nata il 9 settembre di 90 anni fa, ha dedicato oltre 55 anni della propria vita all’assistenza dei malati di lebbra in Pakistan. Pfau è stata ribattezzata la ‘Madre Teresa del Pakistan‘ proprio per il suo impegno al fianco di migliaia di lebbrosi, con la fondazione di 157 cliniche che hanno trattato oltre 56 mila pazienti. La dottoressa Pfau è morta il 10 agosto ...

Chi è Ruth Pfau - la protagonista del Doodle di Google? : Novanta anni fa nasceva Ruth Pfau, oggi protagonista del doodle di Google. Il nome non è noto a molti, ma il paragone con cui si presenta rende chiari storia e ruolo di questa donna ribattezzata la madre Teresa pachistana. L’immagina sulla pagina di apertura del motore di ricerca potrebbe confondere perché è molto simile a quella della religiosa albanese naturalizzata indiana di fede cattolica, premio Nobel per la pace. Ruth Pfau ha fatto uguale ...

Ruth Pfau : chi era e perché oggi Google le dedica un Doodle : oggi, 9 settembre 2019, Google dedica un doodle a Ruth Pfau, medico e suora che ha dedicato la propria vita all’assistenza dei malati di lebbra in Pakistan. Nota come la “Madre Teresa del Pakistan”, è nata il 9 settembre di 90 anni fa: ha lavorato per decenni al fianco di migliaia di lebbrosi fondando 157 cliniche nel Paese, che nel corso della loro attività hanno curato oltre 56mila pazienti. Pfau è nata a Lipsia, in Germania, in una famiglia ...

Amrita Pritam - chi è la donna a cui Google dedica un bellissimo Doodle : Google ha deciso di dedicare un Doodle ad Amrita Pritam, scrittrice e poetessa indiana proprio oggi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni. Amrita Pritam, infatti, è nata il 31 agosto 1919 ed è morta il 31 ottobre 2005. E’ stata una delle più grandi scrittrici indiane di sempre, molto popolare per il suo impegno contro la violenza in genere e in modo particolare contro quella sulle donne. L'articolo Amrita Pritam, chi è la donna a ...

Chi è Cesaria Evora la cantante a cui Google dedica un Doodle : Chi è Cesaria Evora la cantante a cui Google dedica un Doodle Google ha deciso di celebrare il 78° anniversario della nascita di Cesaria Evora tramite un apposito Doodle. La cantante di Capoverde nacque infatti il 27 agosto del 1941 a Mindelo, dove poi morì il 17 dicembre 2011. La Evora è stata la principale esponente del genere musicale morna, tipico di Capo Verde, ed è stata soprannominata la “diva a piedi nudi”, per la sua abitudine a ...

Il doodle di Google, che, martedì 27 agosto, ha preso a campeggiare sulla home page del ...

Cesaria Evora : ecco chi è la straordinaria donna a cui oggi Google ha dedicato il proprio Doodle : Cesaria Evora, per gli amici “Cize“, è nata il 27 agosto del 1941 a Midelo Capo Verde. Per merito della sua meravigliosa voce e del suo aspetto divenne presto nota in Portogalla, ma il suo sogno di diventare una cantante professionista sembrava irraggiungibile. L’occasione per lei arrivò nel 1988 quando Josê Da Silva, un giovane francese originario di Capo Verde, le propose di recarsi a Parigi per incidere un album. Cesaria ...

Chi è Fong Fei-Fei : biografia e causa morte della cantante del Doodle Google : Chi è Fong Fei-Fei: biografia e causa morte della cantante del Doodle Google Fong Fei-Fei è il personaggio a cui Google dedica il suo Doodle di martedì 20 agosto 2019. cantante taiwanese molto nota in Asia ma non molto in Occidente, oggi avrebbe compiuto 66 anni. Fong Fei-Fei: gli inizi Fong Fei-Fei è il nome d’arte di Lin Chiu-luan nata nella cittadina di Taoyuan, nella parte settentrionale dell’isola di Taiwan, il 20 agosto del 1953. ...

Fong Fei-Fei : chi è e perché Google le dedica un Doodle : Oggi, 20 agosto 2019, Google celebra con un doodle una famosissima cantante taiwanese, Fong Fei-Fei, molto famosa in Estremo Oriente. E’ nata 66 anni fa, il 20 agosto 1953 a Taoyuan, una città dell’isola di Taiwan. Il suo vero nome era Chiu-luan Lin ed era una delle più grandi pop star taiwanesi, nota per le sue canzoni d’amore melodiche, il suo stile e i cappelli che portava. Fong Fei-Fei era infatti soprannominata la ...

Missione spaziale Apollo 11 : il Doodle di Google celebra lo sbarco sulla Luna : Il Doodle di Google del 19 luglio celebra il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, attraverso un'animazione di cinque minuti che ripercorre le tappe fondamentali dell'Apollo 11. A commentare le immagini è Michael Collins, uno dei tre astronauti della celebre Missione. Fu l'unico dei tre a non poter mettere piede sulla regolite Lunare, poiché pilota del Modulo di comando e servizio rimasto in orbita.Continua a leggere

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio : Google dedica un Doodle alla Missione Apollo 11 : Un doodle di Google verrà pubblicato in occasione del 50° anniversario dell’alLunaggio: 50 anni fa, la Missione Apollo 11 della NASA ha cambiato la nostra concezione di possibile e impossibile, facendo sbarcare degli esseri umani sulla superficie della Luna – e riportandoli a casa sani e salvi – per la prima volta nella storia. Il Google di doodle, che rimanda a un video, celebra il momento in cui è stato raggiunto ...

René Favaloro : il Doodle di Google ricorda il padre del bypass : Oggi, 12 luglio, Google celebra con un doodle Renè Favaloro, il padre del bypass aorto-coronarico che ha rivoluzionato la storia della medicina e salvato milioni di vite. Nato 96 anni fa a La Plata, il medico argentino di origini italiane nel maggio del 1967 fu il primo ad eseguire un intervento chirurgico per l'innesto di un bypass coronarico. L'operazione, oggi, è tra le più eseguite al mondo e ha salvato la vita a milioni di ...

René Favaloro - chi era il chirurgo argentino del Doodle di Google ‘papà’ del bypass : Il Doogle di Google del 12 luglio 2019 è dedicato al cardiochirurgo René Gerónimo Favaloro nato 96 anni fa e morto suicida nel 2000. René Gerónimo Favaloro è celebre in tutto il mondo per essere il 'papà' di un importantissimo intervento chirurgico che fino ad oggi ha salvato moltissime vite: il bypass aorto-coronarico.Continua a leggere