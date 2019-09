Formula 1 – L’errore di Vettel e i complimenti a Leclerc | Binotto sicuro | “Charles è

Fonte : sportfair

(Di lunedì 9 settembre 2019)analizza la domenica di gara di Monza: daiall’errore di, le parole del team principal Ferrari il giorno dopo il Gp d’Italia Sicuramente Charlesstarà ancora festeggiando per la strepitosa vittoria di ieri a Monza: il giovane monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio al Gp d’Italia ben 9 anni dopo l’ultimo successo.ha regalato una grande gioia a tutto il suo team, che nonostante qualche comprensione interna è soddisfatto del risultato ottenuto. AFP/LaPresse “Charlesè forte: lo è nel corpo a corpo e anche in gara. Noi lo sapevamo e ora se ne stanno accorgendo anche gli altri“, ha raccontatoai microfoni Sky. “Seb ha commesso un errore e l’ha pagato cara, così come l’abbiamo pagato caro noi come squadra, perchè sono convinto che avrebbe ...

