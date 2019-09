Devo curare mio marito invalido e chiede all' azienda di essere licenziata

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Dove c’è lui cianch’io, stiamo insieme dal 1977 e non lo lascio”, queste le parole di Michelina Negretti, 65enne di Calvairate (Milano) che ha chiesto alla suadiper poter assistere ilmalato. A riportare la storia è il Corriere della Sera.La donna potrà andare in pensione solo fra un anno, ma dodici mesi per lei sono troppi: iltotale a causa di un’emorragia cerebrale avvenuta nel 2017. Una condizione che ha obbligato la signora Negretti a rivolgere un appello all’per la quale lavora - il colosso tedesco della grande distribuzione Metro -ndo di. Spiega il Corriere:Le esigenze confliggenti ma imprescindibili: continuare ad accudire a tempo pieno ile al tempo stesso attraversare l’anno che la separa dal ...

