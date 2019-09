Ciclismo | GP Québec 2019 | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) Venerdì 13 settembre si svolgerà la 10ma edizione del Grand Prix de, corsa in linea parte del calendario World Tour, che si disputa nell’omonima città del Canada. I corridori dovranno affrontare 16 giri di un circuito cittadino di 12,6 km per un totale di 201,6 km. Un percorso impegnativo, che è adatto ai finisseur o ai velocisti resistenti. La startlist sarà di altissimo livello, visto che in gara vedremo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Greg Van Avermaet (CCC) e Michael Matthews (Sunweb), vincitore lo scorso anno. Saranno presenti poi anche Adam Yates (Mitchelton-Scott), Geraint Thomas (Team INEOS) e il nostro Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), che avrà un’occasione importante per convincere il c.t. Davide Cassani in vista dei Mondiali. Anche ildei canali Eurosport è su DAZN. Il GPsarà trasmesso in diretta tv su ...