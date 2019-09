Carolina Crescentini | nozze a sorpresa con Motta

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Ho sposato un capellone!”, con questo annuncio improvviso, attrice 39enne, ha stupito i suoi fan sui social. Il fortunato sposo è il suo compagno dal 2017: il cantautore Francesco, di 32 anni. Lehanno avuto luogo in un resort in Toscana, circondati da amici e parenti, in una cerimonia che entrambi hanno definito ‘country-punk’. Nella foto postata su Instagram dall’attrice si vede la coppia in bianco. View this post on Instagram Svegliarsi con un hangover micidiale e scoprire che… Abbiamo fatto una cosa. Grazie @gucci @alessandro michele @daviderenne @michelatafuri21 @angelap71 @lorenzodelia per averci coccolato e reso bellissimi. Siete stupendi. Grazie @guadalupetuscanyresort per aver accettato il nostro delirio ed averci accompagnato per mano. Grazie @simonebelli e @fulviatellone ...

