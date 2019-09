Brindisi | minorenne accusa intossicazione da alcool ad una festa | ora è fuori pericolo

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ha rischiato davvero tanto unaieri sera a Villa Castelli, nelno, dove si era recata per partecipare ad unaalla quale erano presenti anche diversi giovani provenienti da altre province. Sembra che la ragazza abbia bevuto un po' troppo ancor prima di andare al party, anche se al momento i carabinieri non hanno ancora confermato quest'ipotesi. I soccorsi sono stati allertati poco dopo la mezzanotte dai titolari del locale in cui si stava tenendo l'evento. Questi, infatti, contattati dalle forze dell'ordine, hanno affermato di aver notato che la ragazzina non stava affatto bene. Al contempo hanno indicato ai militari la presenza, in numerose zone adiacenti alla struttura, di diverse bottiglie di alcolici: si tratterebbe di prodotti in vendita presso i discount, non utilizzati dai proprietari dell'edificio....

