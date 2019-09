Ultime Notizie Roma del 08-09-2019 ore 16 | 10

Fonte : romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano è stato arrestato nella notte in flagranza di reato di favoreggiamento personale Silvio Perazzi padre dell’ex compagna di Massimo Sebastiani la posizione era già al vaglio degli inquirenti per aver aiutato il re tornitore 45enne deludere le ricerche consentendogli di nasconderti confermata per le prossime ore l’autopsia sul corpo della ventottenne Lisa pomarelli per vedere con precisione la causa della morte Massimo Sebastiani operaio di 45 anni al quale si stava dando da giorni la caccia è stato arrestato nella mattinata di ieri nascosto nel solaio di una casa sulle colline piacentine proprio la sua indicazione ha permesso agli inquirenti di trovare il corpo senza vita della ventottenne la politica la prima cosa da non fare quella di chiedere più datrice per vari ...

