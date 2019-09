Luca Marinelli testo integrale del discorso dopo la vittoria della Coppa Volpi a Venezia

Venezia 76 - l’Italia trionfa con Martin Eden - Coppa Volpi a Luca Marinelli che batte Joaquin Phoenix - Leone della Giuria anche per “La Mafia non è più quella di una volta” : Venezia 76, Marinelli alza la Coppa Volpi su Phoenix, Leone Speciale della Giuria per "La Mafia non è più quella di una volta", J'Accuse di Polansky-Barbareschi vince il Gran Premio della ...

Altro che Luca Marinelli. Il più politico a Venezia è stato il cinese Yonfan : Roma. Nato a Hong Kong, cresciuto a Taiwan, il registra e fotografo cinese Yonfan ha studiato cinema negli Stati Uniti. Sulla carta non ha certo il profilo del conservatore cinese. Eppure in questo mondo confuso gli stereotipi valgono ben poco. Alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezi

C’è un motivo se il Codacons attacca Luca Marinelli senza basi : Il Codacons ha emesso un comunicato in cui prende posizione contro la vittoria di Luca Marinelli alla Mostra del Cinema di Venezia per il film Martin Eden e il discorso pronunciato dall’attore. L’ha emesso, spiega, perché è stato raggiunto da diversi messaggi di protesta dovuti al fatto che “in modo del tutto imprevedibile il premio come miglior attore non è andato alla splendida interpretazione di Joaquin Phoenix per il suo ruolo in ...

Luca Marinelli e Alissa Jung - l’amore nato sul set e la vita insieme a Berlino : Il talento artistico di Luca Marinelli ha trovato ennesima conferma nella vittoria della Coppa Volpi come miglior attore per "Martin Eden" alla Mostra del cinema di Venezia. Dove ha calcato il red carpet al fianco della sua compagna, l'attrice tedesca Alissa Jung, conosciuta sul set della fiction Maria di Nazaret e per la quale ha fatto la scelta di vita di trasferirsi a Berlino, dove vive da alcuni anni.Continua a leggere

Luca Marinelli a Venezia : "Grazie a chi salva vite in mare". La dedica scatena polemica social : “Devo questo premio anche a Jack London, che ha creato la figura di Martin Eden, un marinaio. E perciò dedico questo premio a coloro che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono e che ci evitano di fare una figura pessima con il prossimo. Viva l’umanità e viva l’amore”. È la dedica di Luca Marinelli, che ieri ha vinto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile nel film ...

Leone d’oro a Joker - Coppa Volpi a Luca Marinelli : Alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia vince il Leone d'oro per il miglior film Joker di Todd Phillips (USA). Ma c'è gloria anche per l'Italia con Luca Marinelli, protagonista di Martin Eden di Pietro Marcello, al quale va la Coppa Volpi maschile. Un`interpretazione molto fisica per un portuale senza titoli di studio che nella Napoli di un ipotetico inizio Novecento incontra una bella fanciulla borghese, se ne innamora, scala i gradini della ...

