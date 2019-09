Il Pres Arezzo su Sarri | “Nato per allenare ma ha un difetto Conte? Feci male a

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 8 settembre 2019) Ilidente dell’Piero Mancini, ha rilasciato lacune dichiarazioni a ilbianconero.com. Ha parlato di due grandi allenatori, Maurizioed Antoniohanno allenato nella stessa stagione l’, purtroppo retrocesso. Le parole delidente Mancini: “è diverso da, anche se ugualmente ossessionato dal successo. Lui ha un grande amore per il calcio, un amore che lo ha spinto a convincersi che avrebbe dovuto fare l’allenatore ad ogni costo. E per uno come, che non ha il passato da grande giocatore che ha, vincere e salire ogni volta era il mezzo unico per arrivare dov’è arrivato. Perera scontato far bene, avendo una carriera calcistica di grande spessore. Così, da campione come calciatore è stato da allenatore, portandosi con sé il proprio carattere., invece, ha sfidato la vita. Da ragioniere ha ...

Dome689 : RT @FcInterNewsit: Pres. Arezzo: 'Conte è un capo nato, che errore quando lo esonerai!' - interaddict1 : Pres. Arezzo: 'Conte è un capo nato, che errore quando lo esonerai!' | FC Inter News - FcInterNewsit : Pres. Arezzo: 'Conte è un capo nato, che errore quando lo esonerai!' -