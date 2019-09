Autonomia | Toti | se sarà necessario la Liguria farà il referendum

Autonomia : Toti - 'è una cura per Italia non malattia' (2) : (AdnKronos) - "Pure il Sud -insiste il governatore della Liguria- dovrebbe molto rapidamente avviarsi sul percorso della Autonomia perché credo che Campania, Puglia, Calabria, abbiano modelli di sviluppo e realtà da valorizzare senza dipendere da Roma. È un vantaggio anche per loro utilizzare risors

Autonomia : Toti - 'è una cura per Italia non malattia' : Roma, 29 lug. (AdnKronos) - "Solo le materie che prevede la Costituzione possono essere oggetto di Autonomia differenziata quindi non mi pare un atteggiamento particolarmente eversivo quello di seguire la Carta costituzionale. Chi dice che l'Autonomia differenziata spaccherà il Paese, in due, in tre