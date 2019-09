Ziliani | “La simulazione di Bonucci è quasi un marchio di fabbrica dell’ItalJuve”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2019) Su Il Fatto Quotidiano, Paolorisponde ad una lettera sul tema della clamorosadiin Nazionale contro l’Armenia. “Mi sembra che “sporcare” una vittoria con unasia di per sé stupido, se non autolesionista: perché noi italiani dobbiamo sempre farci riconoscere come imbroglioni?”risponde riprendendo in parte gli argomenti già esposti su Twitter ieri, quando aveva criticato duramente la Gazzetta dello Sport. “che finge una gomitata, fa espellere il suo avversario innocente e “trascina”la Nazionale alla vittoria contro la temibile Armenio: che bello spot per il calcio italiano!” Un gesto chedefinisce deprecabile. Può capitare di farsi prendere dalla trance agonistica e avere reazioni istintive in campo, scrive, ma se errare è umano, perseverare è diabolico. Non è la prima volta chesi ...

il_Malpensante : 'Perso completamente il senso del ridicolo. Un anno fa, visto che non faceva mai gol, era celebrato perchè “nessuno… - napolista : Ziliani: “La simulazione di #Bonucci è quasi un marchio di fabbrica dell’Ital(#Juve)” Su Il Fatto Quotidiano: “Un… - AdamRosenberg16 : RT @BerlucchiWine: Concludiamo con un brindisi e un gran sorriso la fine di quest'ultima settimana di #vendemmia2019! Great Job guys! #Chee… -