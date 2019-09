Titoli e aperture | i primi nodi del governo Conte 2 raccontati dai giornali in edicola

Fonte : agi

(Di sabato 7 settembre 2019) Prime frizioni e, dunque, prime spine per il2. Sanità e cantieri si presentano come iscogli e quindi anche come ida sciogliere. Il presidente del Consiglio incontra i ministri dell'Economia Gualtieri e dell'Interno Lamorgese. Il premier ha sentito per telefono anche il presidente americano Donald Trump. E nel suo primo giorno a Bruxelles il commissario incaricato Gentiloni ha incontrato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Nel frattempo il capo della Farnesina Luigi Di Maio riunisce la squadra dei ministri 5Stelle e intima: dite al Pd di non far e come la Lega. CORRIERE DELLA SERA Sanità e cantieri, le prime spinevede Gualtieri e Lamorgese. Di Maio ai suoi: dite al Pd di non comportarsi come la Lega LA REPUBBLICA “Ora che unc'è meno tasse sul lavoro” Landini (Cgil): “Chiusi 14 mesi di campagna ...

