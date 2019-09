Questo tempo è cominciato con “Video killed the radio star”

Iannicelli : “Questo campionato non avrà un monologo - il secondo tempo ne é la prova” : Peppe Iannicelli, giornalista ha parlato della sfida di ieri a canale 21: “Quando si perde non c’é entusiasmo, ma la partita del Napoli fa capire che il mercato è stato giusto, i tre gol sono tutti fatti dai nuovi. Nella fase difensiva c’è da registrare qualcosa, prendere 7 gol in 2 partite non ci sta, nonostante Fiorentina e Juventus. Il secondo tempo ci dice che il campionato non vedrà un monologo bianconero, il Napoli ...

Ultimo ruggiti d'estate. Da Questo weekend tempo incerto e rovesci prima al nord - poi sul resto dell'Italia : L’estate è ormai agli sgoccioli: dalla settimana prossima infatti l’anticiclone che ha portato il caldo africano delle ultime settimane ci abbandonerà a favore di un periodo instabile. Lo dicono i meteorologi di ilmeteo.it ad HuffPost.Però già da questo weekend il clima sarà incerto: nonostante l’alta pressione sia presente su tutta la penisola, sabato si verificheranno temporali intensi ...

Salvini - cattolici contro la “benedizione” della Madonna al Dl Sicurezza bis. Spadaro : “Questo è tempo di resistenza anche religiosa” : Matteo Salvini esulta per l’approvazione del decreto Sicurezza bis invocando la benedizione della Madonna. Ma il mondo cattolico insorge per l’accostamento dei simboli religiosi a un provvedimento, tra l’altro, sempre avversato dalle gerarchie ecclesiali. Su Twitter il gesuita padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, scrive: “Questo è tempo di resistenza umana civile e religiosa”. E il presidente della Cei, il cardinale ...

Salvini - cattolici contro la “benedizione” della Madonna al Dl Sicurezza bis. Spadaro : “Questo è tempo di resistenza” : Matteo Salvini esulta per l’approvazione del decreto Sicurezza bis invocando la benedizione della Madonna. Ma il mondo cattolico insorge per l’accostamento dei simboli religiosi a un provvedimento, tra l’altro, sempre avversato dalle gerarchie ecclesiali. Su Twitter il gesuita padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, scrive: “Questo è tempo di resistenza umana civile e religiosa”. E il presidente della Cei, il cardinale ...

Questo mese gli abiti di Meghan Markle esposti in una mostra temporanea a Beverly Hills - : Carlo Lanna In America c'è una mostra celebrativa in onore di Meghan Markle che ricorda il periodo in cui la duchessa era attrice e interpretava Rachel Zane nella premiata "Suits" Tutti sono a conoscenza del passato di attrice e influencer di Meghan Markle, prima di diventare duchessa di Sussex e prima ancora di legarsi sentimentalmente al principe Harry. Celebre è la sua apparizione in Suits, serie legale trasmessa in America, in ...

Maltempo - le drammatiche immagini di Focene e Fiumicino devastate dal tornado della notte : “neanche un terremoto avrebbe fatto Questo disastro” [GALLERY] : “Ho appena emesso un’ordinanza con cui avviamo le procedure per chiedere che la Regione riconosca lo stato di calamita’, soprattutto per Focene e le aree piu’ colpite dal forte Maltempo della notte scorsa. Intanto, per rispetto alla memoria della ragazza deceduta questa mattina e al dolore della sua famiglia, tutte le attivita’ culturali e di intrattenimento previste per oggi sul territorio comunale sono sospese. ...

Milan - Conti può essere il nuovo acquisto : “Questo sarà il mio anno - voglio passare qui tanto tempo” : Andrea spera di aver chiuso i “Conti” con gli infortuni. E’ lui il nuovo acquisto del Milan, come spiega a “La Gazzetta dello Sport”: «Effettivamente sì. Ormai sono a pieno regime da novembre, ma erano due anni che non riuscivo a fare la preparazione estiva dall’inizio. Il momento più duro è stato il secondo infortunio: nemmeno il tempo di scendere in campo che mi sono rifatto male. Che mazzata». Il destino si ...