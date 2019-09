Ciclismo – 2019 indimenticabile per Froome | il britannico finisce in ospedale per colpa

Ciclismo - Giro di Gran Bretagna 2019 : Dylan Groenewegen si impone allo sprint nella prima tappa davanti agli azzurri Cimolai e Trentin : Dylan Groenewegen comincia nel migliori dei modi il Giro di Gran Bretagna 2019 e trionfa nella prima tappa con Grande autorità in volata. L’olandese del Team Jumbo Visma si è aggiudicato la frazione di 201,5 km da Glasgow a Kirkcudbright assicurandosi così il simbolo del primato in classifica generale alla partenza della prossima tappa. Groenewegen si è imposto nettamente allo sprint precedendo due corridori italiani, Davide Cimolai ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : occasione per Vincenzo Nibali? Il ct Cassani potrebbe puntare sullo Squalo : Ai Mondiali 2019 di Ciclismo potrebbe partecipare anche Vincenzo Nibali. Il percorso della prova in linea iridata, che si svolgerà domenica 29 settembre nello Yorkshire (Gran Bretagna), non sembra sulla carta adatto al siciliano, che era quindi uscito dai radar in ottica convocazioni azzurre. La situazione è però cambiata negli ultimi giorni. Infatti, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il c.t. Davide Cassani sarebbe ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i preconvocati della Gran Bretagna. La Nazionale di casa punta sui gemelli Yates : Torna in Gran Bretagna il Mondiale di Ciclismo su strada, a 37 anni dall’edizione di Goodwood, ben nota ai colori italiani. Si corre nello Yorkshire dal 22 al 29 settembre e la Nazionale di casa è ovviamente intenzionata a far bene. Oggi sono stati annunciati i 15 preselezionati per l’appuntamento iridato: spiccano ovviamente i nomi dei gemelli Simon ed Adam Yates, oltre all’ex vincitore del Tour Geraint Thomas, che proverà a ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Francia. Si punta tutto su Julian Alaphilippe : Una sola punta, com’è ovvio che sia. Julian Alaphilippe sarà il grande favorito del Mondiale dello Yorkshire per la prova in linea maschile: il transalpino sarà sicuramente il capitano della Nazionale francese di Ciclismo. Oggi il commissario tecnico Thomas Voeckler ha annunciato sette degli otto nomi che saranno al via della gara il prossimo 29 settembre, in generale è stata scelta tutta la selezione transalpina. Le parole di Voeckler: ...

Ciclismo : Richard Carapaz correrà per il Team Ineos. Il vincitore del Giro d’Italia 2019 ha firmato un contratto triennale : Un periodo ricco di notizie quello relativo al “ciclomercato”. Dopo le tante voci e considerazioni, è arrivata l’ufficialità del passaggio al Team Ineos di Richard Carapaz, vincitore del Giro d’Italia 2019. Il corridore ecuadoriano lascia, quindi, la Movistar per sposare il progetto di una formazione di grande rilievo nel panorama internazionale, annoverante tra le sue fila ciclisti del calibro di Egan Bernal (vincitore ...

Ciclismo – Mondiali MTB 2019 : la Svizzera si impone nel Team Relay - l’Italia chiude al quarto posto : I rossocrociati vincono il titolo mondiale per la terza volta consecutiva grazie al fulmine Nino Schurter, argento per gli USA e bronzo per la Francia. quarto posto per l’Italia con Luca Braidot protagonista di una bellissima rimonta Calcio d’inizio per questa edizione dei Campionati del Mondo MTB, per la terza volta ospitati dal Canada, a Mont Sainte Anne. E a fare il primo centro è la favorita Svizzera, che nella prova a ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : gli azzurri vestiranno una maglia con dedica a Felice Gimondi : Il ricordo di Felice Gimondi in un modo o nell’altro vive ancora nel cuore degli appassionati. All’età di 76 anni, uno dei più forti ciclisti di sempre e vera icona della disciplina del Bel Paese, ha lasciato un vuoto enorme nella memoria di tutti. Le vittorie in tutte le tre le grandi corse a tappe, un titolo iridato e tanto altro in ambito internazionale fanno parte di un glorioso passato che Gimondi ha arricchito anche attraverso ...

L’Italia omaggerà la memoria di Felice Gimondi ai Mondiali di Ciclismo 2019 : sulle maglie degli azzurri spunta una scritta speciale : La Nazionale italiana di Ciclismo omaggerà la memoria di Felice Gimondi il prossimo 29 settembre durante i Mondiali di Ciclismo: ecco la splendida iniziativa presente sulle maglie degli azzurri Il prossimo 29 settemabre sarebbe stato il 77° compleanno di Felice Gimondi, leggenda del Ciclismo italiano scomparso lo scorso 16 agosto. La Nazionale Italiana di Ciclismo, che il 29 settembre sarà impegnata ai Mondiali, ha deciso di omaggiare la ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Davide Cassani : “Matteo Trentin sarà il capitano - percorso troppo duro per Elia Viviani” : Manca poco più di un mese al Mondiale 2019, in programma sul percorso britannico dello Yorkshire, e il commissario tecnico Davide Cassani sembra avere già molto chiara in testa la visione della propria Nazionale italiana. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il romagnolo traccia le linee da seguire per preparare al meglio la prova iridata, principale obiettivo stagionale dopo le ottime prestazioni della squadra azzurra in occasione degli ...

Ciclismo - Alaphilippe : ‘Il Tour 2019 segnerà la mia vita - ci vuole tempo per rientrare’ : I risultati e le emozioni regalate da Julian Alaphilippe al Tour de France restano una delle pietre miliari della stagione del grande Ciclismo. Per il campione francese era stata già un’annata straordinaria, con le vittorie in serie in primavera tra Strade Bianche, Sanremo e Freccia Vallone, ma le prestazioni del Tour lo hanno proiettato in una dimensione ancora diversa e più grande. Alaphilippe ha fatto sognare i francesi tenendo la maglia ...

Ciclismo – Arctic Race of Norway 2019 - Barguil è una furia contro Gasparotto : “gli ho detto che è un idiota” : Il corridore francese si è scagliato contro l’italiano, colpevole di non avergli permesso di giocarsi la vittoria finale con Lutsenko E’ una furia Warren Barguil al termine della tappa finale della Arctic Race of Norway 2019, conclusasi nella giornata di oggi con la vittoria di Alexey Lutsenko con un secondo di vantaggio proprio sul francese. Marco Alpozzi/LaPresse Una sconfitta che il corridore della Arkéa-Samsic non ha ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores Francoforte 2019 : bronzo per Matteo Bianchi nel chilometro - quinte Gasparrini e Collinelli nella madison : Quattro i titoli assegnati nell’ultima giornata dei Mondiali juniores di Ciclismo su pista: l’Italia conquista oggi ancora una medaglia, grazie a Matteo Bianchi, terzo e dunque bronzo nel chilometro a cronometro. nella stessa gara è 15° Niccolò Galli, mentre nella madison l’Italia è quinta al femminile con Eleonora Camilla Gasparrini e Sofia Collinelli, mentre è nona al maschile con Mattia Pinazzi ed Alessio Bonelli. Nel ...

Ciclismo - Arctic Race of Norway 2019 : Markus Hoelgaard si impone nell’ultima tappa. Lutsenko vince questa edizione : Markus Hoelgaard si aggiudica l’ultima tappa dell’Arctic Race of Norway 2019. Il corridore della Uno-X Norwegian Development Team, sulle strade di casa, ha preso l’iniziativa e a sei chilometri dalla conclusione ha lanciato il guanto di sfida, resistendo all’inseguimento del campione nazionale norvegese Amund Grøndal Jansen, venuto fuori dal plotone a grandissima velocità poco dopo l’ultimo chilometro. In terza posizione ...

Ciclismo - Binck Bank Tour 2019 : Oliver Naesen vince l’ultima tappa. Laurens De Plus strappa la maglia a Wellens e trionfa : Intensa e ricca di emozioni l’ultima frazione del Binck Bank Tour 2019. Laurens De Plus ha fatto saltare il banco, strappando la maglia di leader a Tim Wellens, anche grazie agli abbuoni conquistati lungo il percorso e sul traguardo. Per la vittoria di tappa se la sono giocata Greg Van Avermaet e Oliver Naesen, con il corridore della AG2R La Mondiale che è riuscito a recuperare e superare ai 150 metri dal traguardo ...