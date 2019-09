Wanda Nara fa luce sul futuro di Icardi | “con l’Inter non è divorzio | ma pausa di

Fonte : sportfair

(Di venerdì 6 settembre 2019)fasuldi Mauro: la moglie/manager del giocatore parla di un possibile ritorno in Italia, fra un anno, con l’Inter come prima opzione. Fra il club e il giocatore solo ‘unadi riflessione’ “Non è un, Mauro e l’Inter sono come fidanzati che si prendono unadi riflessione“. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,torna a parlare dell’addio di Mauroall’Inter. Come lo definisce lei ‘unadi riflessione’, termine che potrebbe far presupporre un possibile ritorno dopo un anno di prestito, ammesso che il PSG non voglia riscattarlo. Del resto al PSG: “non si poteva dire no. Ha tutto per vincere, è un top club, pieno di stelle, Mauro è onorato di farne parte: un sogno. Parigi è stupenda, a fine stagione sceglieremo ciò che sarà ...

